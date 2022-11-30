Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен). Прогноз, ставки на матч(01.12.22)

Прогноз Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) (01-го декабря), ставки и коэффициенты

Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) (01-го декабря), ставки и коэффициенты

01-го декабря в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) примет соперника по национальному первенству Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен).



Баскетбольный поединок Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) – Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) пройдет в рамках престижного турнира 01-го декабря, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 05:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Монтана Стэйт Бобкэтс (жен).



Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 05:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) и Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 01-го декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Монтана Стэйт Бобкэтс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Монтана Стэйт Бобкэтс (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Вплоть до 01-го декабря включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен). А так как начало встречи в 05:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен). Прогноз, ставки на матч(01.12.22)

Монтана Стэйт Бобкэтс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) пройдет 01-го декабря, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 05:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Монтана Стэйт Бобкэтс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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