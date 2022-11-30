Вандермерс/Вехнельт — Абдеррахман/Даррас. Прогноз, ставки на матч(01.12.22)

Прогноз Вандермерс/Вехнельт — Абдеррахман/Даррас (01-го декабря), ставки и коэффициенты

Вандермерс/Вехнельт — Абдеррахман/Даррас (01-го декабря), ставки и коэффициенты

01-го декабря в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вандермерс/Вехнельт , а противостоять в этом поединке будет Абдеррахман/Даррас.



Судья теннисного матча Вандермерс/Вехнельт — Абдеррахман/Даррас должен дать знак о старте игры в 14:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 01-го декабря, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Вандермерс/Вехнельт и Абдеррахман/Даррас более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Вандермерс/Вехнельт имеет четыре победы, то Абдеррахман/Даррас может похвастаться лишь двумя победами.



Вандермерс/Вехнельт — Абдеррахман/Даррас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Вандермерс/Вехнельт — Абдеррахман/Даррас, которая пройдет 01-го декабря в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 14:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Вандермерс/Вехнельт

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Вандермерс/Вехнельт находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Вандермерс/Вехнельт является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Вандермерс/Вехнельт умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Вандермерс/Вехнельт обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Вандермерс/Вехнельт может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Абдеррахман/Даррас

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Абдеррахман/Даррасв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Абдеррахман/Даррас играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Абдеррахман/Даррас держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Абдеррахман/Даррас демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Абдеррахман/Даррас находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Вандермерс/Вехнельт — Абдеррахман/Даррас

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Вандермерс/Вехнельт и Абдеррахман/Даррас уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Вандермерс/Вехнельт — Абдеррахман/Даррас. Прогноз, ставки на матч(01.12.22)

Вандермерс/Вехнельт

Вандермерс/Вехнельт не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Вандермерс/Вехнельт любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Вандермерс/Вехнельт умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Вандермерс/Вехнельт не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Вандермерс/Вехнельт умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Абдеррахман/Даррас

Абдеррахман/Даррас лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Абдеррахман/Даррас играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Абдеррахман/Даррас начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Абдеррахман/Даррас выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Абдеррахман/Даррас сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Вандермерс/Вехнельт — Абдеррахман/Даррас Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вандермерс/Вехнельт и Абдеррахман/Даррас начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вандермерс/Вехнельт и Абдеррахман/Даррас показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вандермерс/Вехнельт и Абдеррахман/Даррас провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вандермерс/Вехнельт и Абдеррахман/Даррас действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вандермерс/Вехнельт — Абдеррахман/Даррас: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Вандермерс/Вехнельт и Абдеррахман/Даррас, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Вандермерс/Вехнельт и Абдеррахман/Даррас уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вандермерс/Вехнельт — Абдеррахман/Даррас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Вандермерс/Вехнельт и Абдеррахман/Даррас сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Вандермерс/Вехнельт, и Абдеррахман/Даррас будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-597577-steineggerhendel-martinesturriciani-alvares-prognoz-specialista-na-match-01-12-22/