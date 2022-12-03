Прогноз на бой Марио Агилар (Мек) — Райан Розицки (Кан) 03-го декабря 2022 года

«Марио Агилар (Мек)» – «Райан Розицки (Кан)». 03.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 03-го декабря 2022 года должен состояться бой Марио Агилар (Мек) — Райан Розицки (Кан), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Марио Агилар (Мек) и Райан Розицки (Кан) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 04:00 по московскому времени Марио Агилар (Мек) и Райан Розицки (Кан) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 03-го декабря 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Марио Агилар (Мек) и Райан Розицки (Кан) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Марио Агилар (Мек).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марио Агилар (Мек) — Райан Розицки (Кан):

победа Марио Агилар (Мек) – 16, ничья – 35, победа Райан Розицки (Кан) – 1.02

Прогноз на матч Марио Агилар (Мек) – Райан Розицки (Кан) Бои, титульный бой, 03-го декабря 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Марио Агилар (Мек) — Райан Розицки (Кан) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 16 и 1.02.

История личных встреч

На данный момент Марио Агилар (Мек) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Марио Агилар (Мек) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Марио Агилар (Мек) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Марио Агилар (Мек) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Райан Розицки (Кан) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Райан Розицки (Кан) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Райан Розицки (Кан) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Райан Розицки (Кан) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Райан Розицки (Кан) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Марио Агилар (Мек) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Марио Агилар (Мек) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Марио Агилар (Мек) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Марио Агилар (Мек) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Райан Розицки (Кан) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Райан Розицки (Кан) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Райан Розицки (Кан) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Райан Розицки (Кан) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Райан Розицки (Кан) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Райан Розицки (Кан) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Райан Розицки (Кан) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Марио Агилар (Мек) – Райан Розицки (Кан) 03.12.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Марио Агилар (Мек) и Райан Розицки (Кан), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Марио Агилар (Мек) и Райан Розицки (Кан). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Марио Агилар (Мек) и Райан Розицки (Кан) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Марио Агилар (Мек) и Райан Розицки (Кан) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Марио Агилар (Мек) будет намного сильнее, чем Райан Розицки (Кан), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Марио Агилар (Мек) — Райан Розицки (Кан) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Райан Розицки (Кан), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Марио Агилар (Мек)

Марио Агилар (Мек) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Марио Агилар (Мек) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Марио Агилар (Мек) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Марио Агилар (Мек) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Марио Агилар (Мек) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Райан Розицки (Кан)

Сейчас Райан Розицки (Кан) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Райан Розицки (Кан) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Райан Розицки (Кан) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Райан Розицки (Кан) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Райан Розицки (Кан) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Марио Агилар (Мек) — Райан Розицки (Кан). Прогноз и ставки на матч. Бои 03-го декабря 2022 года

Вряд ли Марио Агилар (Мек) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Райан Розицки (Кан), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Марио Агилар (Мек) и Райан Розицки (Кан), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Марио Агилар (Мек) выиграет с помощью нокаута.

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