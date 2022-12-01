Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) — Северная Флорида Оспрейс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) — Северная Флорида Оспрейс (жен) (02-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) — Северная Флорида Оспрейс (жен) 02 декабря

02 декабря в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) примет соперника по национальному первенству Северная Флорида Оспрейс (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) и Северная Флорида Оспрейс (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 02 декабря попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 01:30 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) — Северная Флорида Оспрейс (жен):

Баскетбольный поединок Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) — Северная Флорида Оспрейс (жен) состоится 02 декабря в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 01:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен)

К данному поединку баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Северная Флорида Оспрейс (жен)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Северная Флорида Оспрейс (жен) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Северная Флорида Оспрейс (жен) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч

На 02 декабря организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) — Северная Флорида Оспрейс (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 01:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) — Северная Флорида Оспрейс (жен) (02 декабря), ставки и коэффициенты

Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен)

В последние годы Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Северная Флорида Оспрейс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Северная Флорида Оспрейс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Северная Флорида Оспрейс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Северная Флорида Оспрейс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) — Северная Флорида Оспрейс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 02 декабря сыграет матч против БК Северная Флорида Оспрейс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) — Северная Флорида Оспрейс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Северная Флорида Оспрейс (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Северная Флорида Оспрейс (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Северная Флорида Оспрейс (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) — Северная Флорида Оспрейс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Бетун Кукман Уайлдкэтс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Северная Флорида Оспрейс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Северная Флорида Оспрейс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Северная Флорида Оспрейс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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