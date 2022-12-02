Прогноз Семенистая/Сзостак — Кортес Льорка/Хосте Феррер (02 декабря), ставки и коэффициенты

Семенистая/Сзостак — Кортес Льорка/Хосте Феррер. Прогноз, ставки на матч. ITF (02.12.22)

02-го декабря в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Семенистая/Сзостак , а противостоять в этом поединке будет Кортес Льорка/Хосте Феррер.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Семенистая/Сзостак — Кортес Льорка/Хосте Феррер можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 02-го декабря. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Семенистая/Сзостак и Кортес Льорка/Хосте Феррер еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Семенистая/Сзостак — Кортес Льорка/Хосте Феррер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 02-го декабря откроет его противостояние Семенистая/Сзостак — Кортес Льорка/Хосте Феррер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:00 по МСК, то есть до начала игры. Семенистая/Сзостак и Кортес Льорка/Хосте Феррер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Кортес Льорка/Хосте Феррер может гордиться семью победами, а вот Семенистая/Сзостак имеет только пять выигранных встреч.

Семенистая/Сзостак

На данный момент Семенистая/Сзостак является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Семенистая/Сзостак однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Семенистая/Сзостак демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Семенистая/Сзостак хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Семенистая/Сзостак часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Кортес Льорка/Хосте Феррер

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Кортес Льорка/Хосте Феррер в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Кортес Льорка/Хосте Феррер уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Кортес Льорка/Хосте Феррер уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Кортес Льорка/Хосте Феррер обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Семенистая/Сзостак — Кортес Льорка/Хосте Феррер. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Семенистая/Сзостак и Кортес Льорка/Хосте Феррер. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Семенистая/Сзостак и Кортес Льорка/Хосте Феррер продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Семенистая/Сзостак — Кортес Льорка/Хосте Феррер 02-го декабря

Семенистая/Сзостак

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Семенистая/Сзостак выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Семенистая/Сзостак всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Семенистая/Сзостак уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Семенистая/Сзостак занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Семенистая/Сзостак больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Семенистая/Сзостак имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Кортес Льорка/Хосте Феррер

В этом сезоне Кортес Льорка/Хосте Феррер не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кортес Льорка/Хосте Феррер сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кортес Льорка/Хосте Феррер допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кортес Льорка/Хосте Феррер допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кортес Льорка/Хосте Феррер демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Семенистая/Сзостак — Кортес Льорка/Хосте Феррер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Семенистая/Сзостак и Кортес Льорка/Хосте Феррер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Семенистая/Сзостак — Кортес Льорка/Хосте Феррер: кто пройдет в следующий раунд?

Семенистая/Сзостак и Кортес Льорка/Хосте Феррер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Семенистая/Сзостак имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кортес Льорка/Хосте Феррер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Семенистая/Сзостак. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кортес Льорка/Хосте Феррер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Семенистая/Сзостак довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кортес Льорка/Хосте Феррер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Семенистая/Сзостак.

СЕГОДНЯ МАТЧ Семенистая/Сзостак — Кортес Льорка/Хосте Феррер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Семенистая/Сзостак и Кортес Льорка/Хосте Феррер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Семенистая/Сзостак и Кортес Льорка/Хосте Феррер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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