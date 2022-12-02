Прогноз на бой Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) — Самуэль Кармона (Исп) 04 декабря

«Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек)» – «Самуэль Кармона (Исп)». 04.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 04-го декабря должен состояться бой Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) — Самуэль Кармона (Исп), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 05:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) и Самуэль Кармона (Исп) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 05:00 по московскому времени Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) и Самуэль Кармона (Исп) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 04-го декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) и Самуэль Кармона (Исп) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) — Самуэль Кармона (Исп):

победа Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) – 1.04, ничья – 26, победа Самуэль Кармона (Исп) – 13

Прогноз на матч Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) – Самуэль Кармона (Исп) Бои, титульный бой, 04-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) — Самуэль Кармона (Исп) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.04 и 13.

История личных встреч

На данный момент Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Самуэль Кармона (Исп) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Самуэль Кармона (Исп) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Самуэль Кармона (Исп) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Самуэль Кармона (Исп) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Самуэль Кармона (Исп) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) валится с ног. К тому же, Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Самуэль Кармона (Исп) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Самуэль Кармона (Исп) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Самуэль Кармона (Исп) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Самуэль Кармона (Исп) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) – Самуэль Кармона (Исп) 04.12.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) и Самуэль Кармона (Исп). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) и Самуэль Кармона (Исп) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) и Самуэль Кармона (Исп) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) и Самуэль Кармона (Исп) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) и Самуэль Кармона (Исп) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) и Самуэль Кармона (Исп), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) — Самуэль Кармона (Исп) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Самуэль Кармона (Исп).

Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Самуэль Кармона (Исп)

Прошлый бой Самуэль Кармона (Исп) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Самуэль Кармона (Исп) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Самуэль Кармона (Исп) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Самуэль Кармона (Исп) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) — Самуэль Кармона (Исп). Прогноз и ставки на матч. Бои 04-го декабря

В настоящее время Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) и Самуэль Кармона (Исп) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Хулио Сезар Мартинес Агилар (Мек) легко справится с таким соперником, как Самуэль Кармона (Исп). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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