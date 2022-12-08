Прогноз на бой Ив Антиб Занга (Кам) — Юссуф Бинате (Фра) 08-го декабря

«Ив Антиб Занга (Кам)» – «Юссуф Бинате (Фра)». 08.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 08-го декабря 2022 года состоится интересный поединок Ив Антиб Занга (Кам) — Юссуф Бинате (Фра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 20:00 по московскому времени Ив Антиб Занга (Кам) и Юссуф Бинате (Фра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 08-го декабря 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ив Антиб Занга (Кам) и Юссуф Бинате (Фра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ив Антиб Занга (Кам).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ив Антиб Занга (Кам) — Юссуф Бинате (Фра):

победа Ив Антиб Занга (Кам) – 0, ничья – 0, победа Юссуф Бинате (Фра) – 0

Прогноз на матч Ив Антиб Занга (Кам) – Юссуф Бинате (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го декабря 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Ив Антиб Занга (Кам) — Юссуф Бинате (Фра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Ив Антиб Занга (Кам) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ив Антиб Занга (Кам) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ив Антиб Занга (Кам) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ив Антиб Занга (Кам) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ив Антиб Занга (Кам) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Юссуф Бинате (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Юссуф Бинате (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Юссуф Бинате (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Юссуф Бинате (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Юссуф Бинате (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Ив Антиб Занга (Кам) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ив Антиб Занга (Кам) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ив Антиб Занга (Кам) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ив Антиб Занга (Кам) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ив Антиб Занга (Кам) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ив Антиб Занга (Кам) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Юссуф Бинате (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Юссуф Бинате (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Юссуф Бинате (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Юссуф Бинате (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Юссуф Бинате (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Юссуф Бинате (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Ив Антиб Занга (Кам) – Юссуф Бинате (Фра) 08.12.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ив Антиб Занга (Кам) и Юссуф Бинате (Фра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ив Антиб Занга (Кам) и Юссуф Бинате (Фра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ив Антиб Занга (Кам) и Юссуф Бинате (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ив Антиб Занга (Кам) и Юссуф Бинате (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ив Антиб Занга (Кам) и Юссуф Бинате (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Ив Антиб Занга (Кам) — Юссуф Бинате (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ив Антиб Занга (Кам) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Ив Антиб Занга (Кам) — Юссуф Бинате (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Юссуф Бинате (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Ив Антиб Занга (Кам)

Так как Ив Антиб Занга (Кам) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Ив Антиб Занга (Кам) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Ив Антиб Занга (Кам) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Ив Антиб Занга (Кам) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Юссуф Бинате (Фра)

На данный момент Юссуф Бинате (Фра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Юссуф Бинате (Фра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Юссуф Бинате (Фра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Юссуф Бинате (Фра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Юссуф Бинате (Фра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Ив Антиб Занга (Кам) — Юссуф Бинате (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го декабря 2022 года

Так как Ив Антиб Занга (Кам) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Юссуф Бинате (Фра).

Статистика и личные встречи

Ив Антиб Занга (Кам) сейчас находится на пике формы, так что Юссуф Бинате (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ив Антиб Занга (Кам).

http://evolvegame.ru/cat2-600972-la-u-hups-zhen-leonas-del-vest-zhen-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-basketbol-08-12-22/

http://rockaluga.ru/cat4-852309-soligorsk-pinsk-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-belarus-08-12-22/