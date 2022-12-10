Прогноз на бой Рауфеон Стотс (США) — Дэнни Сабателло (США) 10-го декабря 2022 года

«Рауфеон Стотс (США)» – «Дэнни Сабателло (США)». 10.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10-го декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Рауфеон Стотс (США) — Дэнни Сабателло (США). На ринге его участники появятся в 00:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Рауфеон Стотс (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Рауфеон Стотс (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 10-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Дэнни Сабателло (США), так что вряд ли в 00:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рауфеон Стотс (США) — Дэнни Сабателло (США):

победа Рауфеон Стотс (США) – 0, ничья – 0, победа Дэнни Сабателло (США) – 0

Прогноз на матч Рауфеон Стотс (США) – Дэнни Сабателло (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Рауфеон Стотс (США) — Дэнни Сабателло (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рауфеон Стотс (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рауфеон Стотс (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рауфеон Стотс (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рауфеон Стотс (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рауфеон Стотс (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рауфеон Стотс (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Дэнни Сабателло (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Дэнни Сабателло (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Дэнни Сабателло (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Дэнни Сабателло (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Дэнни Сабателло (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Рауфеон Стотс (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Рауфеон Стотс (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Рауфеон Стотс (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Рауфеон Стотс (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Дэнни Сабателло (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Дэнни Сабателло (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Дэнни Сабателло (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Дэнни Сабателло (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Дэнни Сабателло (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Дэнни Сабателло (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Дэнни Сабателло (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Рауфеон Стотс (США) – Дэнни Сабателло (США) 10.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Рауфеон Стотс (США) и Дэнни Сабателло (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рауфеон Стотс (США) и Дэнни Сабателло (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рауфеон Стотс (США) и Дэнни Сабателло (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рауфеон Стотс (США) и Дэнни Сабателло (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Рауфеон Стотс (США) будет намного сильнее, чем Дэнни Сабателло (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Рауфеон Стотс (США) — Дэнни Сабателло (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Дэнни Сабателло (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Рауфеон Стотс (США)

Так как Рауфеон Стотс (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Рауфеон Стотс (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Рауфеон Стотс (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Рауфеон Стотс (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Дэнни Сабателло (США)

В данный момент Дэнни Сабателло (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Дэнни Сабателло (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Дэнни Сабателло (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Дэнни Сабателло (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Рауфеон Стотс (США) — Дэнни Сабателло (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го декабря

Вряд ли Рауфеон Стотс (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Дэнни Сабателло (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Рауфеон Стотс (США) — Дэнни Сабателло (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Рауфеон Стотс (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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