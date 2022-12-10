Прогноз на бой Джозеф Дорадо (США) — Эдуардо Пенья (США) 10.12.2022

«Джозеф Дорадо (США)» – «Эдуардо Пенья (США)». 10.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 10-го декабря должен состояться бой Джозеф Дорадо (США) — Эдуардо Пенья (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джозеф Дорадо (США) и Эдуардо Пенья (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 10-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джозеф Дорадо (США) — Эдуардо Пенья (США). По Москве начало данного поединка будет в 04:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джозеф Дорадо (США) — Эдуардо Пенья (США):

победа Джозеф Дорадо (США) – 0, ничья – 0, победа Эдуардо Пенья (США) – 0

Прогноз на матч Джозеф Дорадо (США) – Эдуардо Пенья (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го декабря :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Джозеф Дорадо (США) не очень выгодно, а вот Эдуардо Пенья (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Джозеф Дорадо (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джозеф Дорадо (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джозеф Дорадо (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джозеф Дорадо (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Эдуардо Пенья (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Эдуардо Пенья (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Эдуардо Пенья (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Эдуардо Пенья (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Эдуардо Пенья (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Джозеф Дорадо (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джозеф Дорадо (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джозеф Дорадо (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джозеф Дорадо (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джозеф Дорадо (США) валится с ног. К тому же, Джозеф Дорадо (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джозеф Дорадо (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Эдуардо Пенья (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Эдуардо Пенья (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Эдуардо Пенья (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Эдуардо Пенья (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Эдуардо Пенья (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Эдуардо Пенья (США) должен задуматься о своей обороне.

Джозеф Дорадо (США) – Эдуардо Пенья (США) 10.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джозеф Дорадо (США) и Эдуардо Пенья (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джозеф Дорадо (США) и Эдуардо Пенья (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джозеф Дорадо (США) и Эдуардо Пенья (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джозеф Дорадо (США) и Эдуардо Пенья (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джозеф Дорадо (США) и Эдуардо Пенья (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джозеф Дорадо (США) выиграет бой.

На чемпионский бой Джозеф Дорадо (США) — Эдуардо Пенья (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Эдуардо Пенья (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джозеф Дорадо (США)

Как бы Джозеф Дорадо (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джозеф Дорадо (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джозеф Дорадо (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джозеф Дорадо (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джозеф Дорадо (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Эдуардо Пенья (США)

На данный момент Эдуардо Пенья (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Эдуардо Пенья (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Эдуардо Пенья (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Эдуардо Пенья (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Эдуардо Пенья (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Джозеф Дорадо (США) — Эдуардо Пенья (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го декабря

Вряд ли Джозеф Дорадо (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Эдуардо Пенья (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Джозеф Дорадо (США) сейчас находится на пике формы, так что Эдуардо Пенья (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джозеф Дорадо (США).

http://evolvegame.ru/cat4-601579-uni-zhirona-zhen-dvtk-mishkolc-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-evroliga-08-12-22/

http://rockaluga.ru/cat2-852547-prognoz-mariya-nikitenko-darya-sibileva-08-go-dekabrya-stavki-i-koefficienty/