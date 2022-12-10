Прогноз на бой Дэнни Сильва (США) — Канаан Кавайхаэ (США) 10 декабря

«Дэнни Сильва (США)» – «Канаан Кавайхаэ (США)». 10.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Дэнни Сильва (США) проведет 10-го декабря 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Канаан Кавайхаэ (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 07:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 10-го декабря 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Дэнни Сильва (США) — Канаан Кавайхаэ (США). Это будет продолжаться вплоть до 07:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дэнни Сильва (США) — Канаан Кавайхаэ (США):

победа Дэнни Сильва (США) – 1.89, ничья – 45, победа Канаан Кавайхаэ (США) – 1.89

Прогноз на матч Дэнни Сильва (США) – Канаан Кавайхаэ (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го декабря 2022 года :

Ставки по коэффициенту 1.89 окажутся выигрышными, если Дэнни Сильва (США) станет победителем боя. Если выиграет Канаан Кавайхаэ (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.89.

История личных встреч

На профессиональном ринге Дэнни Сильва (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Дэнни Сильва (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Дэнни Сильва (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Дэнни Сильва (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Дэнни Сильва (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Канаан Кавайхаэ (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Канаан Кавайхаэ (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Канаан Кавайхаэ (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Канаан Кавайхаэ (США) должен быть в хорошей физической форме. Канаан Кавайхаэ (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Дэнни Сильва (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Дэнни Сильва (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Дэнни Сильва (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Дэнни Сильва (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Дэнни Сильва (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Дэнни Сильва (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Канаан Кавайхаэ (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Канаан Кавайхаэ (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Канаан Кавайхаэ (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Канаан Кавайхаэ (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Канаан Кавайхаэ (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Дэнни Сильва (США) – Канаан Кавайхаэ (США) 10.12.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Дэнни Сильва (США) и Канаан Кавайхаэ (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Дэнни Сильва (США) и Канаан Кавайхаэ (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Дэнни Сильва (США) и Канаан Кавайхаэ (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Дэнни Сильва (США) — Канаан Кавайхаэ (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Дэнни Сильва (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Дэнни Сильва (США) — Канаан Кавайхаэ (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Канаан Кавайхаэ (США).

Дэнни Сильва (США)

Дэнни Сильва (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Дэнни Сильва (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Дэнни Сильва (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Дэнни Сильва (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Дэнни Сильва (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Канаан Кавайхаэ (США)

Последний раз Канаан Кавайхаэ (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Канаан Кавайхаэ (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Канаан Кавайхаэ (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Канаан Кавайхаэ (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Канаан Кавайхаэ (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Канаан Кавайхаэ (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Дэнни Сильва (США) — Канаан Кавайхаэ (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го декабря 2022 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Дэнни Сильва (США) — Канаан Кавайхаэ (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Дэнни Сильва (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Дэнни Сильва (США) и Канаан Кавайхаэ (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Дэнни Сильва (США) выиграет с помощью нокаута.

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