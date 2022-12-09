Долфинс Норрчёпинг — КФУМ Кальмар: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Долфинс Норрчёпинг — КФУМ Кальмар (09-го декабря), ставки и коэффициенты

Долфинс Норрчёпинг — КФУМ Кальмар (09.12.2022), ставки и коэффициенты

09.12.2022 в 21:04 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Швеции, в котором на своей площадке местный клуб Долфинс Норрчёпинг примет соперника по национальному первенству КФУМ Кальмар.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Долфинс Норрчёпинг – КФУМ Кальмар, запланированный на 09.12.2022. Баскетболисты появятся на площадке в 21:04 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб КФУМ Кальмар, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Долфинс Норрчёпинг — КФУМ Кальмар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг проводит на своей площадке, и 09.12.2022 хозяевам предстоит матч против игроков клуба КФУМ Кальмар. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 21:04 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Долфинс Норрчёпинг, а один раз сильнее были игроки БК КФУМ Кальмар.

Долфинс Норрчёпинг

Летом баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



КФУМ Кальмар

В составе баскетбольного клуба КФУМ Кальмар нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб КФУМ Кальмар не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде КФУМ Кальмар уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Долфинс Норрчёпинг» — «КФУМ Кальмар»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба Долфинс Норрчёпинг пообещал, что 09.12.2022 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 21:04 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу КФУМ Кальмар. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч Долфинс Норрчёпинг — КФУМ Кальмар 09.12.2022

Долфинс Норрчёпинг

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

КФУМ Кальмар

Два года назад баскетбольный клуб КФУМ Кальмар доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб КФУМ Кальмар играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Долфинс Норрчёпинг — КФУМ Кальмар Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 09.12.2022, и в его рамках состоится поединок Долфинс Норрчёпинг — КФУМ Кальмар. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 21:04 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Долфинс Норрчёпинг — КФУМ Кальмар: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Долфинс Норрчёпинг играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Долфинс Норрчёпинг сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб КФУМ Кальмар входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба КФУМ Кальмар не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Долфинс Норрчёпинг — КФУМ Кальмар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Долфинс Норрчёпинг уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Долфинс Норрчёпинг пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Долфинс Норрчёпинг составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб КФУМ Кальмар испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба КФУМ Кальмар хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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