Прогноз на бой Майкл Конлан (Ирл) — Карим Гуерфи (Фра) 11.12.2022

«Майкл Конлан (Ирл)» – «Карим Гуерфи (Фра)». 11.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11 декабря состоится интересный поединок Майкл Конлан (Ирл) — Карим Гуерфи (Фра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 11 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Майкл Конлан (Ирл) — Карим Гуерфи (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Майкл Конлан (Ирл) — Карим Гуерфи (Фра):

победа Майкл Конлан (Ирл) – 1.03, ничья – 34, победа Карим Гуерфи (Фра) – 13

Прогноз на матч Майкл Конлан (Ирл) – Карим Гуерфи (Фра) Бои, титульный бой, 11 декабря :

По коэффициенту 1.03 ставить на то, что выиграет Майкл Конлан (Ирл) не очень выгодно, а вот Карим Гуерфи (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 13.

История личных встреч

В профессиональной карьере Майкл Конлан (Ирл) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Майкл Конлан (Ирл) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Майкл Конлан (Ирл) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Майкл Конлан (Ирл) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Майкл Конлан (Ирл) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Майкл Конлан (Ирл) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Карим Гуерфи (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Карим Гуерфи (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Карим Гуерфи (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Карим Гуерфи (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Карим Гуерфи (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Майкл Конлан (Ирл) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Майкл Конлан (Ирл) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Майкл Конлан (Ирл) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Майкл Конлан (Ирл) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Майкл Конлан (Ирл) валится с ног. К тому же, Майкл Конлан (Ирл) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Майкл Конлан (Ирл) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Карим Гуерфи (Фра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Карим Гуерфи (Фра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Карим Гуерфи (Фра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Карим Гуерфи (Фра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Карим Гуерфи (Фра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Карим Гуерфи (Фра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Карим Гуерфи (Фра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Майкл Конлан (Ирл) – Карим Гуерфи (Фра) 11.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Майкл Конлан (Ирл) и Карим Гуерфи (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Майкл Конлан (Ирл) и Карим Гуерфи (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Майкл Конлан (Ирл) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Карим Гуерфи (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Майкл Конлан (Ирл) — Карим Гуерфи (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Майкл Конлан (Ирл) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Майкл Конлан (Ирл) — Карим Гуерфи (Фра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Карим Гуерфи (Фра).

Майкл Конлан (Ирл)

Хотя Майкл Конлан (Ирл) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Майкл Конлан (Ирл) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Майкл Конлан (Ирл) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Майкл Конлан (Ирл) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Майкл Конлан (Ирл) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Карим Гуерфи (Фра)

В данный момент Карим Гуерфи (Фра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Карим Гуерфи (Фра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Карим Гуерфи (Фра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Карим Гуерфи (Фра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Майкл Конлан (Ирл) — Карим Гуерфи (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 11 декабря

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Майкл Конлан (Ирл) — Карим Гуерфи (Фра) собираются ставить на то, что сильнее будет Майкл Конлан (Ирл), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Майкл Конлан (Ирл) и Карим Гуерфи (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Майкл Конлан (Ирл) выиграет с помощью нокаута.

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