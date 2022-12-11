Прогноз на бой Косеи Танака (Япо) — Янга Сигкибо (ЮАР) 11 декабря

«Косеи Танака (Япо)» – «Янга Сигкибо (ЮАР)». 11.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Косеи Танака (Япо) — Янга Сигкибо (ЮАР) на 11.12.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Косеи Танака (Япо) и Янга Сигкибо (ЮАР) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 12:00.

Сейчас Косеи Танака (Япо) обладает несколькими чемпионскими титулами и 11.12.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Янга Сигкибо (ЮАР), так что вряд ли в 12:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Косеи Танака (Япо) — Янга Сигкибо (ЮАР):

победа Косеи Танака (Япо) – 1.17, ничья – 21, победа Янга Сигкибо (ЮАР) – 5.75

Прогноз на матч Косеи Танака (Япо) – Янга Сигкибо (ЮАР) Бои, титульный бой, 11.12.2022 :

Букмекерские конторы на бой Косеи Танака (Япо) — Янга Сигкибо (ЮАР) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.17 и 5.75.

История личных встреч

На профессиональном ринге Косеи Танака (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Косеи Танака (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Косеи Танака (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Косеи Танака (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Косеи Танака (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Янга Сигкибо (ЮАР) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Янга Сигкибо (ЮАР) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Янга Сигкибо (ЮАР), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Янга Сигкибо (ЮАР) должен быть в хорошей физической форме. Янга Сигкибо (ЮАР) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Косеи Танака (Япо) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Косеи Танака (Япо) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Косеи Танака (Япо) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Косеи Танака (Япо) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Янга Сигкибо (ЮАР) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Янга Сигкибо (ЮАР) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Янга Сигкибо (ЮАР) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Янга Сигкибо (ЮАР) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Янга Сигкибо (ЮАР), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Косеи Танака (Япо) – Янга Сигкибо (ЮАР) 11.12.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Косеи Танака (Япо) и Янга Сигкибо (ЮАР), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Косеи Танака (Япо) и Янга Сигкибо (ЮАР). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Косеи Танака (Япо) и Янга Сигкибо (ЮАР) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Косеи Танака (Япо) и Янга Сигкибо (ЮАР) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Косеи Танака (Япо) и Янга Сигкибо (ЮАР), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Косеи Танака (Япо) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Косеи Танака (Япо) — Янга Сигкибо (ЮАР) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Янга Сигкибо (ЮАР), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Косеи Танака (Япо)

На самом деле Косеи Танака (Япо) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Косеи Танака (Япо) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Косеи Танака (Япо) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Косеи Танака (Япо) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Косеи Танака (Япо) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Янга Сигкибо (ЮАР)

Янга Сигкибо (ЮАР) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Янга Сигкибо (ЮАР) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Янга Сигкибо (ЮАР) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Янга Сигкибо (ЮАР) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Янга Сигкибо (ЮАР) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Косеи Танака (Япо) — Янга Сигкибо (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Бои 11.12.2022

На титульный бой Косеи Танака (Япо) — Янга Сигкибо (ЮАР) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Косеи Танака (Япо) и Янга Сигкибо (ЮАР), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Косеи Танака (Япо) выиграет с помощью нокаута.

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