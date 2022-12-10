Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) (10.12.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) 10-го декабря

10-го декабря в 12:36 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бруклин Нэтс (TTP) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ).



В 12:36 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Бруклин Нэтс (TTP) – Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:36 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ). Матч назначен на 10-го декабря, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Бруклин Нэтс (TTP)

Сейчас баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Бруклин Нэтс (TTP) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ)

Уже три недели баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Бруклин Нэтс (TTP)» — «Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ)»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба Бруклин Нэтс (TTP) пообещал, что 10-го декабря его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 12:36 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) (10-го декабря), ставки и коэффициенты

Бруклин Нэтс (TTP)

Сейчас баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Бруклин Нэтс (TTP) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ)

После того, как баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 10-го декабря, и в его рамках состоится поединок Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 12:36 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Бруклин Нэтс (TTP) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Бруклин Нэтс (TTP) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Бруклин Нэтс (TTP) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруклин Нэтс (TTP) — Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Бруклин Нэтс (TTP) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Бруклин Нэтс (TTP) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (SMOLZ) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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