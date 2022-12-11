Таоюань Пайлотс — Гаосюн Стилерс. Прогноз, ставки на матч(11.12.22)

Прогноз Таоюань Пайлотс — Гаосюн Стилерс (11.12.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Таоюань Пайлотс — Гаосюн Стилерс 11 декабря

11 декабря в 09:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Тайваня, в котором на своей площадке местный клуб Таоюань Пайлотс примет соперника по национальному первенству Гаосюн Стилерс.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Таоюань Пайлотс – Гаосюн Стилерс вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 09:30 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 11 декабря и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Гаосюн Стилерс.



Таоюань Пайлотс — Гаосюн Стилерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Таоюань Пайлотс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Гаосюн Стилерс. Данный поединок будет сыгран 11 декабря, а по московскому времени его начало состоится в 09:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Гаосюн Стилерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Таоюань Пайлотс

На этот матч баскетболисты клуба Таоюань Пайлотс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Таоюань Пайлотс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Таоюань Пайлотс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Гаосюн Стилерс

В составе баскетбольного клуба Гаосюн Стилерс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Гаосюн Стилерс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Гаосюн Стилерс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Таоюань Пайлотс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 11 декабря. На этот раз соперником хозяев будет Гаосюн Стилерс, так что в 09:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Таоюань Пайлотс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Таоюань Пайлотс — Гаосюн Стилерс. Прогноз, ставки на матч(11.12.22)

Таоюань Пайлотс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Таоюань Пайлотс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Таоюань Пайлотс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Таоюань Пайлотс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Таоюань Пайлотс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Гаосюн Стилерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Гаосюн Стилерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Гаосюн Стилерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Гаосюн Стилерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Таоюань Пайлотс — Гаосюн Стилерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Таоюань Пайлотс — Гаосюн Стилерс, который должен пройти 11 декабря в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 09:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Таоюань Пайлотс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Таоюань Пайлотс — Гаосюн Стилерс: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Таоюань Пайлотс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Таоюань Пайлотс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Таоюань Пайлотс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Таоюань Пайлотс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Гаосюн Стилерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Гаосюн Стилерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Гаосюн Стилерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Гаосюн Стилерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Таоюань Пайлотс — Гаосюн Стилерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Таоюань Пайлотс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Таоюань Пайлотс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Таоюань Пайлотс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Гаосюн Стилерс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Гаосюн Стилерс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat0-603225-prognoz-na-match-magnitka-magnitogorsk-izhgtu-dinamo-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-10-12-22/