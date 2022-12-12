Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес: снова ждем результативной игры

Прогноз Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес (12 декабря), ставки и коэффициенты

Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес (12 декабря), ставки и коэффициенты

12 декабря в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз примет соперника по национальному первенству Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес.



В 13:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Нуэва-Эсиха Кэпиталз – Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес:

В 13:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Нуэва-Эсиха Кэпиталз и Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес. Организаторы турнира собираются провести данную игру 12 декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Нуэва-Эсиха Кэпиталз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Нуэва-Эсиха Кэпиталз

В этом сезоне баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Нуэва-Эсиха Кэпиталз вообще лидирует в чемпионате.



Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес

Прогресс баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес

Вплоть до 12 декабря включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес. А так как начало встречи в 13:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес (12 декабря), ставки и коэффициенты

Нуэва-Эсиха Кэпиталз

Сейчас баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Нуэва-Эсиха Кэпиталз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес

В прошлом месяце баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 12 декабря, и в его рамках состоится поединок Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 13:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес: снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Нуэва-Эсиха Кэпиталз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Нуэва-Эсиха Кэпиталз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Нуэва-Эсиха Кэпиталз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нуэва-Эсиха Кэпиталз — Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Нуэва-Эсиха Кэпиталз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Нуэва-Эсиха Кэпиталз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Нуэва-Эсиха Кэпиталз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Замбоанга Фэмилис Брэнд Сардинес хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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