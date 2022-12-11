Прогноз Бостон Селтикс (SMOLZ) — Финикс Санз (THA KID) (12-го декабря), ставки и коэффициенты

Бостон Селтикс (SMOLZ) — Финикс Санз (THA KID). Прогноз, ставки на матч (12.12.22)

12-го декабря 2022 года в 10:06 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бостон Селтикс (SMOLZ) примет соперника по национальному первенству Финикс Санз (THA KID).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Бостон Селтикс (SMOLZ) – Финикс Санз (THA KID) запланирован только на 12-го декабря 2022 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 10:06 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Бостон Селтикс (SMOLZ) — Финикс Санз (THA KID). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Бостон Селтикс (SMOLZ) — Финикс Санз (THA KID), запланированное на 12-го декабря 2022 года. Поставить на матч можно будет до 10:06 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Финикс Санз (THA KID) была еще пять лет назад.

Бостон Селтикс (SMOLZ)

В этом сезоне баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SMOLZ) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SMOLZ) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SMOLZ) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Бостон Селтикс (SMOLZ) нет более травмированных игроков основы.



Финикс Санз (THA KID)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Финикс Санз (THA KID) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Финикс Санз (THA KID) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Финикс Санз (THA KID) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Бостон Селтикс (SMOLZ) — Финикс Санз (THA KID)

Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SMOLZ) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 12-го декабря 2022 года. На этот раз соперником хозяев будет Финикс Санз (THA KID), так что в 10:06 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SMOLZ). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Бостон Селтикс (SMOLZ) — Финикс Санз (THA KID) (12-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Бостон Селтикс (SMOLZ)

В этом сезоне баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SMOLZ) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SMOLZ) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Финикс Санз (THA KID)

После того, как баскетбольный клуб Финикс Санз (THA KID) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Финикс Санз (THA KID) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Финикс Санз (THA KID) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Бостон Селтикс (SMOLZ) — Финикс Санз (THA KID) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 12-го декабря 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Бостон Селтикс (SMOLZ) — Финикс Санз (THA KID), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 10:06 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Бостон Селтикс (SMOLZ) — Финикс Санз (THA KID): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SMOLZ) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SMOLZ) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Бостон Селтикс (SMOLZ) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Финикс Санз (THA KID) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Финикс Санз (THA KID) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Финикс Санз (THA KID) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Финикс Санз (THA KID) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бостон Селтикс (SMOLZ) — Финикс Санз (THA KID). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Бостон Селтикс (SMOLZ) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Бостон Селтикс (SMOLZ) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Бостон Селтикс (SMOLZ) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Финикс Санз (THA KID) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Финикс Санз (THA KID) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat4-604609-segodnya-match-sovy-pro-zhen-foksi-pro-zhen-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-12-12-22/