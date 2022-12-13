Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен). Прогноз, ставки на матч(13.12.22)

Прогноз Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) (13.12.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) 13-го декабря 2022 года

13-го декабря 2022 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) примет соперника по национальному первенству Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Теннесси Мартин Скайхокс (жен) и Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 13-го декабря 2022 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 03:00 по МСК.



Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) состоится 13-го декабря 2022 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 03:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Теннесси Мартин Скайхокс (жен)

Пока баскетбольному клубу Теннесси Мартин Скайхокс (жен) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

WNCAA, Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен)

Баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 13-го декабря 2022 года. На этот раз соперником хозяев будет Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен), так что в 03:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен). Прогноз, ставки на матч(13.12.22)

Теннесси Мартин Скайхокс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Теннесси Мартин Скайхокс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 13-го декабря 2022 года, и в его рамках состоится поединок Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Теннесси Мартин Скайхокс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Теннесси Мартин Скайхокс (жен) — Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Южная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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