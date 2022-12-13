Ванлангендонк/Русова — Бухвальд/Гаракани. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.12.22)

Прогноз Ванлангендонк/Русова — Бухвальд/Гаракани (13-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ванлангендонк/Русова — Бухвальд/Гаракани 13-го декабря 2022 года

13-го декабря 2022 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ванлангендонк/Русова , а противостоять в этом поединке будет Бухвальд/Гаракани.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ванлангендонк/Русова — Бухвальд/Гаракани, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 13-го декабря 2022 года, а его начало по МСК будет в 17:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Ванлангендонк/Русова. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Ванлангендонк/Русова — Бухвальд/Гаракани. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ванлангендонк/Русова имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 13-го декабря 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бухвальд/Гаракани. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 17:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ванлангендонк/Русова имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ванлангендонк/Русова

Ванлангендонк/Русова отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Ванлангендонк/Русова проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Ванлангендонк/Русова проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Ванлангендонк/Русова играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Ванлангендонк/Русова больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Бухвальд/Гаракани

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бухвальд/Гаракани теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бухвальд/Гаракани имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бухвальд/Гаракани испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бухвальд/Гаракани выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бухвальд/Гаракани занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Ванлангендонк/Русова — Бухвальд/Гаракани

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ванлангендонк/Русова и Бухвальд/Гаракани. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Ванлангендонк/Русова — Бухвальд/Гаракани. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.12.22)

Ванлангендонк/Русова

На данном турнире Ванлангендонк/Русова выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Ванлангендонк/Русова выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Ванлангендонк/Русова допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Ванлангендонк/Русова особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Ванлангендонк/Русова, это умение играть на травяных кортах.

Бухвальд/Гаракани

Несмотря на свой молодой возраст, Бухвальд/Гаракани демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Бухвальд/Гаракани уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Бухвальд/Гаракани станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Бухвальд/Гаракани, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Бухвальд/Гаракани умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Бухвальд/Гаракани имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Ванлангендонк/Русова — Бухвальд/Гаракани Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ванлангендонк/Русова и Бухвальд/Гаракани аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ванлангендонк/Русова и Бухвальд/Гаракани обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ванлангендонк/Русова и Бухвальд/Гаракани постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ванлангендонк/Русова — Бухвальд/Гаракани: кто пройдет в следующий раунд?

Ванлангендонк/Русова и Бухвальд/Гаракани которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ванлангендонк/Русова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бухвальд/Гаракани хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ванлангендонк/Русова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бухвальд/Гаракани умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ванлангендонк/Русова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бухвальд/Гаракани вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ванлангендонк/Русова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванлангендонк/Русова — Бухвальд/Гаракани. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ванлангендонк/Русова и Бухвальд/Гаракани.



http://evolvegame.ru/cat0-604995-prognoz-na-match-barnaul-surgut-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-13-12-22/