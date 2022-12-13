Прогноз Людвигсбург — Хапоэль Иерусалим (13 декабря), ставки и коэффициенты

Людвигсбург — Хапоэль Иерусалим. Прогноз, ставки на матч. Лига Чемпионов ФИБА (13.12.22)

13-го декабря 2022 года в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Лига Чемпионов ФИБА, в котором на своей площадке местный клуб Людвигсбург примет соперника по национальному первенству Хапоэль Иерусалим.



Главный тренер баскетбольного клуба Людвигсбург каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 13-го декабря 2022 года хозяевам предстоит у себя дома принимать Хапоэль Иерусалим. Игра, которая начнется в 20:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Людвигсбург — Хапоэль Иерусалим. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Людвигсбург возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Хапоэль Иерусалим. Данный поединок будет сыгран 13-го декабря 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 20:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Хапоэль Иерусалим лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Людвигсбург

Баскетбольный клуб Людвигсбург в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Людвигсбург проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Хапоэль Иерусалим

В составе баскетбольного клуба Хапоэль Иерусалим нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Хапоэль Иерусалим уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Людвигсбург — Хапоэль Иерусалим

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Людвигсбург — Хапоэль Иерусалим, который организаторы собираются провести 13-го декабря 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 20:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Людвигсбург.



Людвигсбург — Хапоэль Иерусалим. Прогноз, ставки на матч(13.12.22)

Людвигсбург

В последние годы Людвигсбург является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Людвигсбург еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Хапоэль Иерусалим

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Хапоэль Иерусалим сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Людвигсбург — Хапоэль Иерусалим Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Людвигсбург после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13-го декабря 2022 года сыграет матч против БК Хапоэль Иерусалим. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 20:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Людвигсбург также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Людвигсбург — Хапоэль Иерусалим: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне баскетбольный клуб Людвигсбург играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Людвигсбург уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Людвигсбург хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Хапоэль Иерусалим показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Людвигсбург — Хапоэль Иерусалим. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Людвигсбург лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Людвигсбург гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Людвигсбург все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Хапоэль Иерусалим сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Хапоэль Иерусалим идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat1-604891-sahadzha-yamalapalli-vayshnavi-adkar-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-13-12-22/