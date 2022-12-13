Прогноз Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) — Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) (13.12.2022), ставки и коэффициенты

Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) — Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER). Прогноз, ставки на матч. NBA (13.12.22)

13 декабря в 06:06 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER).



Болельщики баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) очень любят матчи против БК Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 13 декабря хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 06:06 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) одержали три легкие победы.



Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) — Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) намерены 13 декабря поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 06:06 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) наконец-то возвращаются домой, а 13 декабря им уже необходимо сыграть поединок против БК Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER). На площадке игроки обеих команд появятся в 06:06 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) — Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER). Прогноз, ставки на матч(13.12.22)

Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER)

Два года назад баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) — Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 13 декабря можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) — Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 06:06 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) — Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER): хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) — Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (BEARDED D) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (GRANDMASTER) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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