Рокко Пьятти — Габриэль-Мария Ноче: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Рокко Пьятти — Габриэль-Мария Ноче (14 декабря), ставки и коэффициенты

Рокко Пьятти — Габриэль-Мария Ноче (14-го декабря), ставки и коэффициенты

14-го декабря в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рокко Пьятти , а противостоять в этом поединке будет Габриэль-Мария Ноче.



Так как Рокко Пьятти в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Габриэль-Мария Ноче, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 14-го декабря. Но, доказать обратное Рокко Пьятти все же сможет в 11:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Рокко Пьятти — Габриэль-Мария Ноче. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Рокко Пьятти — Габриэль-Мария Ноче запланирован организаторами турнира на 14-го декабря, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 11:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Рокко Пьятти и Габриэль-Мария Ноче встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Рокко Пьятти имеет три победы при одном поражении.

Рокко Пьятти

Рокко Пьятти, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Рокко Пьятти может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Рокко Пьятти входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Рокко Пьятти еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Рокко Пьятти сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Габриэль-Мария Ноче

На этом турнире Габриэль-Мария Ноче играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Габриэль-Мария Ноче все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Габриэль-Мария Ноче не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Габриэль-Мария Ноче уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Габриэль-Мария Ноче на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Габриэль-Мария Ноче пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Рокко Пьятти и Габриэль-Мария Ноче. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Рокко Пьятти и Габриэль-Мария Ноче в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Рокко Пьятти и Габриэль-Мария Ноче имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Рокко Пьятти — Габриэль-Мария Ноче (14-го декабря), ставки и коэффициенты

Рокко Пьятти

В этом сезоне Рокко Пьятти демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Рокко Пьятти уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Рокко Пьятти любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Рокко Пьятти часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Рокко Пьятти умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Габриэль-Мария Ноче

Выступать в зале Габриэль-Мария Ноче не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Габриэль-Мария Ноче старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Габриэль-Мария Ноче принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Габриэль-Мария Ноче демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Габриэль-Мария Ноче даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Габриэль-Мария Ноче хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Рокко Пьятти — Габриэль-Мария Ноче Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Рокко Пьятти и Габриэль-Мария Ноче начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Рокко Пьятти и Габриэль-Мария Ноче показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Рокко Пьятти и Габриэль-Мария Ноче провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Рокко Пьятти и Габриэль-Мария Ноче действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Рокко Пьятти — Габриэль-Мария Ноче: андердог способен удивить фаворита

Рокко Пьятти и Габриэль-Мария Ноче которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рокко Пьятти имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Габриэль-Мария Ноче хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рокко Пьятти. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Габриэль-Мария Ноче умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рокко Пьятти довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Габриэль-Мария Ноче вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рокко Пьятти.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рокко Пьятти — Габриэль-Мария Ноче. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Рокко Пьятти и Габриэль-Мария Ноче букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Рокко Пьятти и Габриэль-Мария Ноче проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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