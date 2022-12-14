Прогноз на бой Акацио душ Сантуш (Бра) — Джэксон Гонцалвес (Бра) 16-го декабря

«Акацио душ Сантуш (Бра)» – «Джэксон Гонцалвес (Бра)». 16.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16-го декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Акацио душ Сантуш (Бра) — Джэксон Гонцалвес (Бра). На ринге его участники появятся в 00:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Акацио душ Сантуш (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 16-го декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Акацио душ Сантуш (Бра) — Джэксон Гонцалвес (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 00:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Акацио душ Сантуш (Бра) — Джэксон Гонцалвес (Бра):

победа Акацио душ Сантуш (Бра) – 0, ничья – 0, победа Джэксон Гонцалвес (Бра) – 0

Прогноз на матч Акацио душ Сантуш (Бра) – Джэксон Гонцалвес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го декабря :

Так как Акацио душ Сантуш (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Джэксон Гонцалвес (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Акацио душ Сантуш (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Акацио душ Сантуш (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Акацио душ Сантуш (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Акацио душ Сантуш (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Джэксон Гонцалвес (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джэксон Гонцалвес (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джэксон Гонцалвес (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джэксон Гонцалвес (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джэксон Гонцалвес (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Акацио душ Сантуш (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Акацио душ Сантуш (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Акацио душ Сантуш (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Акацио душ Сантуш (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Акацио душ Сантуш (Бра) валится с ног. К тому же, Акацио душ Сантуш (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Акацио душ Сантуш (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Джэксон Гонцалвес (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джэксон Гонцалвес (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джэксон Гонцалвес (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джэксон Гонцалвес (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джэксон Гонцалвес (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Акацио душ Сантуш (Бра) – Джэксон Гонцалвес (Бра) 16.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Акацио душ Сантуш (Бра) и Джэксон Гонцалвес (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Акацио душ Сантуш (Бра) и Джэксон Гонцалвес (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Акацио душ Сантуш (Бра) является очевидным фаворитом, ведь Джэксон Гонцалвес (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Акацио душ Сантуш (Бра) и Джэксон Гонцалвес (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джэксон Гонцалвес (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Акацио душ Сантуш (Бра)

Так как Акацио душ Сантуш (Бра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Акацио душ Сантуш (Бра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Акацио душ Сантуш (Бра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Акацио душ Сантуш (Бра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Джэксон Гонцалвес (Бра)

На сегодняшний день Джэксон Гонцалвес (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джэксон Гонцалвес (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джэксон Гонцалвес (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джэксон Гонцалвес (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Акацио душ Сантуш (Бра) — Джэксон Гонцалвес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го декабря

Никто не сомневается, что Акацио душ Сантуш (Бра) намного сильнее, чем Джэксон Гонцалвес (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Акацио душ Сантуш (Бра) — Джэксон Гонцалвес (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Акацио душ Сантуш (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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