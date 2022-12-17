Прогноз на бой Эдди Торрес (США) — Тайлер Мэтисон (США) 17.12.2022

«Эдди Торрес (США)» – «Тайлер Мэтисон (США)». 17.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17 декабря должен состояться бой Эдди Торрес (США) — Тайлер Мэтисон (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Эдди Торрес (США) и Тайлер Мэтисон (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 03:00 по московскому времени Эдди Торрес (США) и Тайлер Мэтисон (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 17 декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Эдди Торрес (США) и Тайлер Мэтисон (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Эдди Торрес (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдди Торрес (США) — Тайлер Мэтисон (США):

победа Эдди Торрес (США) – 0, ничья – 0, победа Тайлер Мэтисон (США) – 0

Прогноз на матч Эдди Торрес (США) – Тайлер Мэтисон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 декабря :

Так как Эдди Торрес (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Тайлер Мэтисон (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Эдди Торрес (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Эдди Торрес (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Эдди Торрес (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Эдди Торрес (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Эдди Торрес (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Эдди Торрес (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Эдди Торрес (США) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Тайлер Мэтисон (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Тайлер Мэтисон (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Тайлер Мэтисон (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Тайлер Мэтисон (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Тайлер Мэтисон (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Эдди Торрес (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Эдди Торрес (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Эдди Торрес (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Эдди Торрес (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Эдди Торрес (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Эдди Торрес (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Тайлер Мэтисон (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Тайлер Мэтисон (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Тайлер Мэтисон (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Тайлер Мэтисон (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Тайлер Мэтисон (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Тайлер Мэтисон (США) должен задуматься о своей обороне.

Эдди Торрес (США) – Тайлер Мэтисон (США) 17.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Эдди Торрес (США) и Тайлер Мэтисон (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эдди Торрес (США) и Тайлер Мэтисон (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Эдди Торрес (США) и Тайлер Мэтисон (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Эдди Торрес (США) и Тайлер Мэтисон (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Эдди Торрес (США) и Тайлер Мэтисон (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Эдди Торрес (США) является очевидным фаворитом, ведь Тайлер Мэтисон (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Эдди Торрес (США) — Тайлер Мэтисон (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Тайлер Мэтисон (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Эдди Торрес (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Эдди Торрес (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Эдди Торрес (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Эдди Торрес (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Эдди Торрес (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Тайлер Мэтисон (США)

Никаких высот Тайлер Мэтисон (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Тайлер Мэтисон (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Тайлер Мэтисон (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Тайлер Мэтисон (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Эдди Торрес (США) — Тайлер Мэтисон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Эдди Торрес (США) — Тайлер Мэтисон (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Эдди Торрес (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Эдди Торрес (США) и Тайлер Мэтисон (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Эдди Торрес (США) выиграет бой.

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