Прогноз на бой Скотт Хадсон (Кан) — Остин Твиди (США) 17.12.2022

«Скотт Хадсон (Кан)» – «Остин Твиди (США)». 17.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17.12.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Скотт Хадсон (Кан) — Остин Твиди (США). На ринге его участники появятся в 06:10 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Скотт Хадсон (Кан) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 06:10 по московскому времени Скотт Хадсон (Кан) и Остин Твиди (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 17.12.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Скотт Хадсон (Кан) и Остин Твиди (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Скотт Хадсон (Кан).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Скотт Хадсон (Кан) — Остин Твиди (США):

победа Скотт Хадсон (Кан) – 1.456, ничья – 56, победа Остин Твиди (США) – 2.638

Прогноз на матч Скотт Хадсон (Кан) – Остин Твиди (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17.12.2022 :

Из-за того, что все ставят на то, что Скотт Хадсон (Кан) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.456. А котировка на то, что Остин Твиди (США) будет сильнее повысилась до 2.638.

История личных встреч

В свои 32 года Скотт Хадсон (Кан) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Скотт Хадсон (Кан) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Скотт Хадсон (Кан) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Скотт Хадсон (Кан) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Скотт Хадсон (Кан) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Остин Твиди (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Остин Твиди (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Остин Твиди (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Остин Твиди (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Остин Твиди (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Скотт Хадсон (Кан) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Скотт Хадсон (Кан) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Скотт Хадсон (Кан) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Скотт Хадсон (Кан) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Скотт Хадсон (Кан) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Скотт Хадсон (Кан) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Остин Твиди (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Остин Твиди (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Остин Твиди (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Остин Твиди (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Остин Твиди (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Остин Твиди (США) должен задуматься о своей обороне.

Скотт Хадсон (Кан) – Остин Твиди (США) 17.12.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Скотт Хадсон (Кан) и Остин Твиди (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Скотт Хадсон (Кан) и Остин Твиди (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Скотт Хадсон (Кан) и Остин Твиди (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Скотт Хадсон (Кан) и Остин Твиди (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Скотт Хадсон (Кан) и Остин Твиди (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Скотт Хадсон (Кан) — Остин Твиди (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Остин Твиди (США) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Скотт Хадсон (Кан) — Остин Твиди (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Остин Твиди (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Скотт Хадсон (Кан)

Свою самую выдающуюся победу Скотт Хадсон (Кан) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Скотт Хадсон (Кан) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Скотт Хадсон (Кан) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Скотт Хадсон (Кан) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Скотт Хадсон (Кан) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Остин Твиди (США)

На сегодняшний день Остин Твиди (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Остин Твиди (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Остин Твиди (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Остин Твиди (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Скотт Хадсон (Кан) — Остин Твиди (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17.12.2022

Несмотря на то, что Скотт Хадсон (Кан) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Остин Твиди (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Скотт Хадсон (Кан) является очевидным фаворитом, ведь Остин Твиди (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://evolvegame.ru/cat1-606466-prognoz-na-match-aleks-rybakov-ivan-yacuk-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-15-12-22/

http://rockaluga.ru/cat3-855108-prognoz-na-match-psad-tombak-sakti-16-12-22/