Прогноз на бой Андрей Ефимов (Рос) — Андрей Елин (Рос) 17 декабря

«Андрей Ефимов (Рос)» – «Андрей Елин (Рос)». 17.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17-го декабря состоится интересный поединок Андрей Ефимов (Рос) — Андрей Елин (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:10 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Андрей Ефимов (Рос) — Андрей Елин (Рос) пройдет 17-го декабря, и можно не сомневаться, что в 22:10 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Андрей Ефимов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Андрей Елин (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андрей Ефимов (Рос) — Андрей Елин (Рос):

победа Андрей Ефимов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Андрей Елин (Рос) – 0

Прогноз на матч Андрей Ефимов (Рос) – Андрей Елин (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 17-го декабря :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Андрей Ефимов (Рос) не очень выгодно, а вот Андрей Елин (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Андрей Ефимов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Андрей Ефимов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Андрей Ефимов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Андрей Ефимов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Андрей Ефимов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Андрей Ефимов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Андрей Елин (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Андрей Елин (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Андрей Елин (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Андрей Елин (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Андрей Елин (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Андрей Ефимов (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Андрей Ефимов (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Андрей Ефимов (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Андрей Ефимов (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Андрей Ефимов (Рос) валится с ног. К тому же, Андрей Ефимов (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Андрей Ефимов (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Андрей Елин (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Андрей Елин (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Андрей Елин (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Андрей Елин (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Андрей Ефимов (Рос) – Андрей Елин (Рос) 17.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Андрей Ефимов (Рос) и Андрей Елин (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Андрей Ефимов (Рос) и Андрей Елин (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Андрей Ефимов (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Андрей Елин (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Андрей Ефимов (Рос) и Андрей Елин (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Андрей Ефимов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Андрей Ефимов (Рос) — Андрей Елин (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Андрей Елин (Рос).

Андрей Ефимов (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Андрей Ефимов (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Андрей Ефимов (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Андрей Ефимов (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Андрей Ефимов (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Андрей Ефимов (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Андрей Елин (Рос)

Последний раз Андрей Елин (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Андрей Елин (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Андрей Елин (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Андрей Елин (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Андрей Елин (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Андрей Елин (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Андрей Ефимов (Рос) — Андрей Елин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 17-го декабря

Так как Андрей Ефимов (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Андрей Елин (Рос).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Андрей Ефимов (Рос) — Андрей Елин (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Андрей Елин (Рос) выиграет нокаутом.

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