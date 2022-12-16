Прогноз на бой Крис Биллам-Смит (Вел) — Арменд Куршадж (Кос) 18-го декабря

«Крис Биллам-Смит (Вел)» – «Арменд Куршадж (Кос)». 18.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 18 декабря состоится интересный поединок Крис Биллам-Смит (Вел) — Арменд Куршадж (Кос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 18 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Крис Биллам-Смит (Вел) — Арменд Куршадж (Кос). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Крис Биллам-Смит (Вел) — Арменд Куршадж (Кос):

победа Крис Биллам-Смит (Вел) – 0, ничья – 0, победа Арменд Куршадж (Кос) – 0

Прогноз на матч Крис Биллам-Смит (Вел) – Арменд Куршадж (Кос) Бои, титульный бой, 18 декабря :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Крис Биллам-Смит (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Арменд Куршадж (Кос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Крис Биллам-Смит (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Крис Биллам-Смит (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Крис Биллам-Смит (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Крис Биллам-Смит (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Крис Биллам-Смит (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Крис Биллам-Смит (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Арменд Куршадж (Кос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Арменд Куршадж (Кос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Арменд Куршадж (Кос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Арменд Куршадж (Кос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Арменд Куршадж (Кос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Крис Биллам-Смит (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Крис Биллам-Смит (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Крис Биллам-Смит (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Крис Биллам-Смит (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Арменд Куршадж (Кос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Арменд Куршадж (Кос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Арменд Куршадж (Кос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Арменд Куршадж (Кос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Арменд Куршадж (Кос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Арменд Куршадж (Кос) должен задуматься о своей обороне.

Крис Биллам-Смит (Вел) – Арменд Куршадж (Кос) 18.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Крис Биллам-Смит (Вел) и Арменд Куршадж (Кос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Крис Биллам-Смит (Вел) и Арменд Куршадж (Кос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Крис Биллам-Смит (Вел) и Арменд Куршадж (Кос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Крис Биллам-Смит (Вел) и Арменд Куршадж (Кос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Крис Биллам-Смит (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Арменд Куршадж (Кос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Крис Биллам-Смит (Вел) и Арменд Куршадж (Кос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Арменд Куршадж (Кос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Крис Биллам-Смит (Вел)

На самом деле Крис Биллам-Смит (Вел) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Крис Биллам-Смит (Вел) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Крис Биллам-Смит (Вел) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Крис Биллам-Смит (Вел) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Крис Биллам-Смит (Вел) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Арменд Куршадж (Кос)

В данный момент Арменд Куршадж (Кос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Арменд Куршадж (Кос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Арменд Куршадж (Кос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Арменд Куршадж (Кос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Крис Биллам-Смит (Вел) — Арменд Куршадж (Кос). Прогноз и ставки на матч. Бои 18 декабря

В настоящее время Крис Биллам-Смит (Вел) и Арменд Куршадж (Кос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Крис Биллам-Смит (Вел) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Крис Биллам-Смит (Вел) и Арменд Куршадж (Кос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Крис Биллам-Смит (Вел) выиграет с помощью нокаута.

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