Прогноз Дарья Кудашова — Приска Маделин Нугрохо (17-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Дарья Кудашова — Приска Маделин Нугрохо. Прогноз, ставки на матч (17.12.22)

17-го декабря в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дарья Кудашова , а противостоять в этом поединке будет Приска Маделин Нугрохо.



В 07:30 по Москве Дарья Кудашова и Приска Маделин Нугрохо выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 17-го декабря. Единственный раз Дарья Кудашова и Приска Маделин Нугрохо встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Дарья Кудашова сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дарья Кудашова — Приска Маделин Нугрохо:

Теннисный поединок Дарья Кудашова — Приска Маделин Нугрохо запланирован организаторами турнира на 17-го декабря, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 07:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Дарья Кудашова и Приска Маделин Нугрохо встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Дарья Кудашова имеет три победы при одном поражении.

Дарья Кудашова

На данный момент Дарья Кудашова является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Дарья Кудашова поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Дарья Кудашова пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Дарья Кудашова слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Дарья Кудашова будет более тщательно готовиться к поединку.



Приска Маделин Нугрохо

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Приска Маделин Нугрохо на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Приска Маделин Нугрохо демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Приска Маделин Нугрохо имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Приска Маделин Нугрохо намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Приска Маделин Нугрохо не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Приска Маделин Нугрохо будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Приска Маделин Нугрохо и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Приска Маделин Нугрохо умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Дарья Кудашова — Приска Маделин Нугрохо

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Дарья Кудашова и Приска Маделин Нугрохо. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Дарья Кудашова и Приска Маделин Нугрохо должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Дарья Кудашова — Приска Маделин Нугрохо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.12.22)

Дарья Кудашова

В этом сезоне Дарья Кудашова демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Дарья Кудашова уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Дарья Кудашова любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Дарья Кудашова часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Дарья Кудашова умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Приска Маделин Нугрохо

Приска Маделин Нугрохо лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Приска Маделин Нугрохо играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Приска Маделин Нугрохо начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Приска Маделин Нугрохо выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Приска Маделин Нугрохо сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Дарья Кудашова — Приска Маделин Нугрохо Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Дарья Кудашова и Приска Маделин Нугрохо, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Дарья Кудашова и Приска Маделин Нугрохо играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Дарья Кудашова, и Приска Маделин Нугрохо неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Дарья Кудашова — Приска Маделин Нугрохо: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Дарья Кудашова и Приска Маделин Нугрохо из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Приска Маделин Нугрохо относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Приска Маделин Нугрохо проводит второй или третий матч. А вот Дарья Кудашова как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Дарья Кудашова, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Дарья Кудашова без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Дарья Кудашова вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дарья Кудашова — Приска Маделин Нугрохо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Дарья Кудашова и Приска Маделин Нугрохо букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Дарья Кудашова и Приска Маделин Нугрохо проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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