Прогноз на бой Тимурлан Пирматов — Шовхал Чурчаев 20-го декабря

«Тимурлан Пирматов» – «Шовхал Чурчаев». 20.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Тимурлан Пирматов — Шовхал Чурчаев на 20 декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Тимурлан Пирматов и Шовхал Чурчаев никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Тимурлан Пирматов — Шовхал Чурчаев пройдет 20 декабря, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Тимурлан Пирматов имеет две победы нокаутом, а Шовхал Чурчаев один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тимурлан Пирматов — Шовхал Чурчаев:

победа Тимурлан Пирматов – 0, ничья – 0, победа Шовхал Чурчаев – 0

Прогноз на матч Тимурлан Пирматов – Шовхал Чурчаев Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 декабря :

Так как Тимурлан Пирматов является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Шовхал Чурчаев имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Тимурлан Пирматов провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Тимурлан Пирматов сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Тимурлан Пирматов сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Тимурлан Пирматов постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Тимурлан Пирматов не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Тимурлан Пирматов в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Шовхал Чурчаев демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Шовхал Чурчаев имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Шовхал Чурчаев практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Шовхал Чурчаев не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Шовхал Чурчаев не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Тимурлан Пирматов много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Тимурлан Пирматов не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Тимурлан Пирматов отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Тимурлан Пирматов будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Шовхал Чурчаев находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Шовхал Чурчаев уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Шовхал Чурчаев в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Шовхал Чурчаев проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Шовхал Чурчаев, так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Тимурлан Пирматов – Шовхал Чурчаев 20.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Тимурлан Пирматов и Шовхал Чурчаев – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тимурлан Пирматов и Шовхал Чурчаев. Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тимурлан Пирматов и Шовхал Чурчаев отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тимурлан Пирматов и Шовхал Чурчаев – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Тимурлан Пирматов легко справится с таким соперником, как Шовхал Чурчаев. Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Тимурлан Пирматов — Шовхал Чурчаев подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Шовхал Чурчаев одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Тимурлан Пирматов

Тимурлан Пирматов обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Тимурлан Пирматов еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Тимурлан Пирматов побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Тимурлан Пирматов не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Тимурлан Пирматов является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Шовхал Чурчаев

Никаких высот Шовхал Чурчаев в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Шовхал Чурчаев этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Шовхал Чурчаев не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Шовхал Чурчаев не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Тимурлан Пирматов — Шовхал Чурчаев. Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 декабря

Вряд ли Тимурлан Пирматов сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Шовхал Чурчаев, и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Тимурлан Пирматов легко справится с таким соперником, как Шовхал Чурчаев. Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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