Дженнифер Люкхам — Сравия Шивани Чилакалапуди: в ожидании «эйсов»

Прогноз Дженнифер Люкхам — Сравия Шивани Чилакалапуди (20-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Дженнифер Люкхам — Сравия Шивани Чилакалапуди 20-го декабря

20-го декабря в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дженнифер Люкхам , а противостоять в этом поединке будет Сравия Шивани Чилакалапуди.



Теннисное противостояние Дженнифер Люкхам — Сравия Шивани Чилакалапуди пройдет 20-го декабря, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 07:00 по московскому времени. Хотя Дженнифер Люкхам и Сравия Шивани Чилакалапуди уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Сравия Шивани Чилакалапуди.



Дженнифер Люкхам — Сравия Шивани Чилакалапуди. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Дженнифер Люкхам — Сравия Шивани Чилакалапуди запланирован организаторами турнира на 20-го декабря, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 07:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Дженнифер Люкхам и Сравия Шивани Чилакалапуди встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Дженнифер Люкхам имеет три победы при одном поражении.

Дженнифер Люкхам

По непонятным причинам Дженнифер Люкхам в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Дженнифер Люкхам теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Дженнифер Люкхам занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Дженнифер Люкхам играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Дженнифер Люкхам имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Сравия Шивани Чилакалапуди

На этом турнире Сравия Шивани Чилакалапуди играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Сравия Шивани Чилакалапуди все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Сравия Шивани Чилакалапуди не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Сравия Шивани Чилакалапуди уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Сравия Шивани Чилакалапуди на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Сравия Шивани Чилакалапуди пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Дженнифер Люкхам» — «Сравия Шивани Чилакалапуди»: прогноз автора

Дженнифер Люкхам и Сравия Шивани Чилакалапуди – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Дженнифер Люкхам — Сравия Шивани Чилакалапуди (20-го декабря), ставки и коэффициенты

Дженнифер Люкхам

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Дженнифер Люкхам, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Дженнифер Люкхам уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Дженнифер Люкхам старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Дженнифер Люкхам, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Дженнифер Люкхам не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Дженнифер Люкхам все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Дженнифер Люкхам точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Сравия Шивани Чилакалапуди

Несмотря на свой молодой возраст, Сравия Шивани Чилакалапуди демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Сравия Шивани Чилакалапуди уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Сравия Шивани Чилакалапуди станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Сравия Шивани Чилакалапуди, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Сравия Шивани Чилакалапуди умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Сравия Шивани Чилакалапуди имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Дженнифер Люкхам — Сравия Шивани Чилакалапуди Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дженнифер Люкхам и Сравия Шивани Чилакалапуди. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дженнифер Люкхам и Сравия Шивани Чилакалапуди встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дженнифер Люкхам и Сравия Шивани Чилакалапуди довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дженнифер Люкхам и Сравия Шивани Чилакалапуди подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дженнифер Люкхам — Сравия Шивани Чилакалапуди: в ожидании «эйсов»

Дженнифер Люкхам и Сравия Шивани Чилакалапуди которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дженнифер Люкхам имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сравия Шивани Чилакалапуди хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дженнифер Люкхам. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сравия Шивани Чилакалапуди умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дженнифер Люкхам довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сравия Шивани Чилакалапуди вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дженнифер Люкхам.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дженнифер Люкхам — Сравия Шивани Чилакалапуди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Дженнифер Люкхам и Сравия Шивани Чилакалапуди, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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