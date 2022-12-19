Винсент Руггери/Кампезе — Пеннафорти/Стивенсон: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Винсент Руггери/Кампезе — Пеннафорти/Стивенсон (20-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Винсент Руггери/Кампезе — Пеннафорти/Стивенсон 20 декабря

20 декабря в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Винсент Руггери/Кампезе , а противостоять в этом поединке будет Пеннафорти/Стивенсон.



В 14:00 по Москве Винсент Руггери/Кампезе и Пеннафорти/Стивенсон выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 20 декабря. Единственный раз Винсент Руггери/Кампезе и Пеннафорти/Стивенсон встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Винсент Руггери/Кампезе сейчас считается фаворитом.



Винсент Руггери/Кампезе — Пеннафорти/Стивенсон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 20 декабря встречаются Винсент Руггери/Кампезе и Пеннафорти/Стивенсон. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Винсент Руггери/Кампезе является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Винсент Руггери/Кампезе

Этот турнир Винсент Руггери/Кампезе проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Винсент Руггери/Кампезе может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Винсент Руггери/Кампезе однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Винсент Руггери/Кампезе имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Винсент Руггери/Кампезе левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Винсент Руггери/Кампезе хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Пеннафорти/Стивенсон

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Пеннафорти/Стивенсон имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Пеннафорти/Стивенсон демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Пеннафорти/Стивенсон не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Пеннафорти/Стивенсон не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Винсент Руггери/Кампезе и Пеннафорти/Стивенсон впервые будут встречаться между собой. Если Винсент Руггери/Кампезе уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Пеннафорти/Стивенсон пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Винсент Руггери/Кампезе демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Винсент Руггери/Кампезе – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Винсент Руггери/Кампезе — Пеннафорти/Стивенсон 20 декабря

Винсент Руггери/Кампезе

Несмотря на внушительный возраст, Винсент Руггери/Кампезе демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Винсент Руггери/Кампезе гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Винсент Руггери/Кампезе обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Винсент Руггери/Кампезе снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Винсент Руггери/Кампезе может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Пеннафорти/Стивенсон

На этом турнире Пеннафорти/Стивенсон играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Пеннафорти/Стивенсон надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Пеннафорти/Стивенсон находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Пеннафорти/Стивенсон считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Винсент Руггери/Кампезе — Пеннафорти/Стивенсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Винсент Руггери/Кампезе и Пеннафорти/Стивенсон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Винсент Руггери/Кампезе и Пеннафорти/Стивенсон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Винсент Руггери/Кампезе и Пеннафорти/Стивенсон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Винсент Руггери/Кампезе и Пеннафорти/Стивенсон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Винсент Руггери/Кампезе — Пеннафорти/Стивенсон: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Винсент Руггери/Кампезе имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Винсент Руггери/Кампезе и Пеннафорти/Стивенсон отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Пеннафорти/Стивенсон в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Винсент Руггери/Кампезе превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Пеннафорти/Стивенсон сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Винсент Руггери/Кампезе гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Винсент Руггери/Кампезе — Пеннафорти/Стивенсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Винсент Руггери/Кампезе и Пеннафорти/Стивенсон букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Винсент Руггери/Кампезе и Пеннафорти/Стивенсон проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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