Тепмахк/Томан — Бобров/Шейнгезикхт: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Тепмахк/Томан — Бобров/Шейнгезикхт (20-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Тепмахк/Томан — Бобров/Шейнгезикхт 20-го декабря 2022 года

20-го декабря 2022 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тепмахк/Томан , а противостоять в этом поединке будет Бобров/Шейнгезикхт.



Теннисное противостояние Тепмахк/Томан — Бобров/Шейнгезикхт пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 20-го декабря 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 15:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Тепмахк/Томан является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тепмахк/Томан — Бобров/Шейнгезикхт:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 20-го декабря 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Тепмахк/Томан — Бобров/Шейнгезикхт. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 15:30 по Москве, пока не начался поединок. Тепмахк/Томан и Бобров/Шейнгезикхт еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Тепмахк/Томан

В этом сезоне Тепмахк/Томан показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Тепмахк/Томан сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Тепмахк/Томан еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Тепмахк/Томан обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Тепмахк/Томан играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Тепмахк/Томан любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Бобров/Шейнгезикхт

На этом турнире Бобров/Шейнгезикхт играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бобров/Шейнгезикхт все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бобров/Шейнгезикхт не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бобров/Шейнгезикхт уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бобров/Шейнгезикхт на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бобров/Шейнгезикхт пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Тепмахк/Томан — Бобров/Шейнгезикхт

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Прогноз и ставка на матч Тепмахк/Томан — Бобров/Шейнгезикхт 20-го декабря 2022 года

Тепмахк/Томан

Тепмахк/Томан не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Тепмахк/Томан любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Тепмахк/Томан умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Тепмахк/Томан не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Тепмахк/Томан умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Бобров/Шейнгезикхт

В этом сезоне Бобров/Шейнгезикхт не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Бобров/Шейнгезикхт сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Бобров/Шейнгезикхт допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Бобров/Шейнгезикхт допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Бобров/Шейнгезикхт демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Тепмахк/Томан — Бобров/Шейнгезикхт Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Тепмахк/Томан и Бобров/Шейнгезикхт. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Тепмахк/Томан и Бобров/Шейнгезикхт встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Тепмахк/Томан и Бобров/Шейнгезикхт довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Тепмахк/Томан и Бобров/Шейнгезикхт подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Тепмахк/Томан — Бобров/Шейнгезикхт: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Тепмахк/Томан и Бобров/Шейнгезикхт из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бобров/Шейнгезикхт относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бобров/Шейнгезикхт проводит второй или третий матч. А вот Тепмахк/Томан как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Тепмахк/Томан, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Тепмахк/Томан без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Тепмахк/Томан вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тепмахк/Томан — Бобров/Шейнгезикхт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Тепмахк/Томан и Бобров/Шейнгезикхт букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Тепмахк/Томан и Бобров/Шейнгезикхт проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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