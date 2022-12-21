Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) — Гранд Каньон Энтилоупс (жен). Прогноз, ставки на матч(22.12.22)

Прогноз Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) — Гранд Каньон Энтилоупс (жен) (22.12.2022), ставки и коэффициенты

Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) — Гранд Каньон Энтилоупс (жен) (22.12.2022), ставки и коэффициенты

22.12.2022 в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) примет соперника по национальному первенству Гранд Каньон Энтилоупс (жен).



В 01:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) – Гранд Каньон Энтилоупс (жен). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) — Гранд Каньон Энтилоупс (жен):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) проводит на своей площадке, и 22.12.2022 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Гранд Каньон Энтилоупс (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 01:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Калифорния Ирвайн Энтитер (жен), а один раз сильнее были игроки БК Гранд Каньон Энтилоупс (жен).

Калифорния Ирвайн Энтитер (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Гранд Каньон Энтилоупс (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Гранд Каньон Энтилоупс (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) — Гранд Каньон Энтилоупс (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 22.12.2022. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 01:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) — Гранд Каньон Энтилоупс (жен). Прогноз, ставки на матч(22.12.22)

Калифорния Ирвайн Энтитер (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Гранд Каньон Энтилоупс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) — Гранд Каньон Энтилоупс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 22.12.2022 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) — Гранд Каньон Энтилоупс (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 01:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) — Гранд Каньон Энтилоупс (жен): хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Гранд Каньон Энтилоупс (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Гранд Каньон Энтилоупс (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) — Гранд Каньон Энтилоупс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Калифорния Ирвайн Энтитер (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Гранд Каньон Энтилоупс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat2-610892-segodnya-match-suradzh-prabodh-ishak-ekbal-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-22-12-22/