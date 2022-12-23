Прогноз Джордж Мэйсон Пэтриотс — Коппин Стэйт Иглз (24.12.2022), ставки и коэффициенты

Джордж Мэйсон Пэтриотс — Коппин Стэйт Иглз. Прогноз, ставки на матч (24.12.22)

24 декабря в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс примет соперника по национальному первенству Коппин Стэйт Иглз.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Джордж Мэйсон Пэтриотс – Коппин Стэйт Иглз вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 00:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 24 декабря и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Коппин Стэйт Иглз.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джордж Мэйсон Пэтриотс — Коппин Стэйт Иглз:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс проводит на своей площадке, и 24 декабря хозяевам предстоит матч против игроков клуба Коппин Стэйт Иглз. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 00:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Джордж Мэйсон Пэтриотс, а один раз сильнее были игроки БК Коппин Стэйт Иглз.

Джордж Мэйсон Пэтриотс

Сейчас баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Джордж Мэйсон Пэтриотс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Коппин Стэйт Иглз

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Коппин Стэйт Иглз сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

NCAA, Джордж Мэйсон Пэтриотс — Коппин Стэйт Иглз

Баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 24 декабря. На этот раз соперником хозяев будет Коппин Стэйт Иглз, так что в 00:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Джордж Мэйсон Пэтриотс — Коппин Стэйт Иглз (24 декабря), ставки и коэффициенты

Джордж Мэйсон Пэтриотс

В этом сезоне баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Коппин Стэйт Иглз

В прошлом матче баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Коппин Стэйт Иглз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Джордж Мэйсон Пэтриотс — Коппин Стэйт Иглз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Джордж Мэйсон Пэтриотс — Коппин Стэйт Иглз, который должен пройти 24 декабря в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Джордж Мэйсон Пэтриотс — Коппин Стэйт Иглз: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Джордж Мэйсон Пэтриотс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Джордж Мэйсон Пэтриотс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Коппин Стэйт Иглз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джордж Мэйсон Пэтриотс — Коппин Стэйт Иглз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Джордж Мэйсон Пэтриотс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Джордж Мэйсон Пэтриотс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Джордж Мэйсон Пэтриотс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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