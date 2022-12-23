Cincinnati Москва — Kansas Kivsbasketball Москва: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Cincinnati Москва — Kansas Kivsbasketball Москва (24-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Cincinnati Москва — Kansas Kivsbasketball Москва 24-го декабря

24-го декабря в 13:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата АБЛ Москва, в котором на своей площадке местный клуб Cincinnati Москва примет соперника по национальному первенству Kansas Kivsbasketball Москва.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Cincinnati Москва – Kansas Kivsbasketball Москва вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 13:20 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 24-го декабря и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Kansas Kivsbasketball Москва.



Cincinnati Москва — Kansas Kivsbasketball Москва. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 13:20 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Cincinnati Москва и Kansas Kivsbasketball Москва. Организаторы турнира собираются провести данную игру 24-го декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Kansas Kivsbasketball Москва. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Cincinnati Москва, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Cincinnati Москва

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Cincinnati Москва уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Cincinnati Москва подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Cincinnati Москва старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Kansas Kivsbasketball Москва

На данный момент баскетбольный клуб Kansas Kivsbasketball Москва занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Kansas Kivsbasketball Москва мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Kansas Kivsbasketball Москва не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Cincinnati Москва» — «Kansas Kivsbasketball Москва»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба Cincinnati Москва пообещал, что 24-го декабря его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 13:20 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Kansas Kivsbasketball Москва. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Cincinnati Москва — Kansas Kivsbasketball Москва (24-го декабря), ставки и коэффициенты

Cincinnati Москва

Сейчас баскетбольный клуб Cincinnati Москва демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Cincinnati Москва играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Cincinnati Москва вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Kansas Kivsbasketball Москва

Два года назад баскетбольный клуб Kansas Kivsbasketball Москва доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Kansas Kivsbasketball Москва играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Cincinnati Москва — Kansas Kivsbasketball Москва Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Cincinnati Москва после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24-го декабря сыграет матч против БК Kansas Kivsbasketball Москва. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 13:20 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Cincinnati Москва также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Cincinnati Москва — Kansas Kivsbasketball Москва: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Cincinnati Москва подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Cincinnati Москва и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Cincinnati Москва еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Cincinnati Москва сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Kansas Kivsbasketball Москва сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Kansas Kivsbasketball Москва выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Kansas Kivsbasketball Москва показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Kansas Kivsbasketball Москва не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Cincinnati Москва — Kansas Kivsbasketball Москва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Cincinnati Москва лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Cincinnati Москва гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Cincinnati Москва все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Kansas Kivsbasketball Москва испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Kansas Kivsbasketball Москва хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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