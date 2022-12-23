Вршац — Колубара ЛА 2003: хозяева должны брать три очка

Прогноз Вршац — Колубара ЛА 2003 (24 декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вршац — Колубара ЛА 2003 24 декабря

24 декабря в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Сербии, в котором на своей площадке местный клуб Вршац примет соперника по национальному первенству Колубара ЛА 2003.



Баскетбольный поединок Вршац – Колубара ЛА 2003 пройдет в рамках престижного турнира 24 декабря, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 18:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Вршац.



Вршац — Колубара ЛА 2003. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Вршац возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Колубара ЛА 2003. Данный поединок будет сыгран 24 декабря, а по московскому времени его начало состоится в 18:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Колубара ЛА 2003 лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Вршац

В этом сезоне баскетбольный клуб Вршац уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Вршац одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Вршац лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Вршац нет более травмированных игроков основы.



Колубара ЛА 2003

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Колубара ЛА 2003 на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Колубара ЛА 2003 пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Колубара ЛА 2003 и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Чемпионат Сербии, Вршац — Колубара ЛА 2003

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Вршац — Колубара ЛА 2003, запланированного на 24 декабря. На площадке игроки обеих команд появятся в 18:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Вршац и Колубара ЛА 2003 предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Вршац.



Вршац — Колубара ЛА 2003 (24 декабря), ставки и коэффициенты

Вршац

В последние годы Вршац является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Вршац еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Колубара ЛА 2003

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Колубара ЛА 2003 становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Колубара ЛА 2003 уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Колубара ЛА 2003 сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Вршац — Колубара ЛА 2003 Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 24 декабря, и в его рамках состоится поединок Вршац — Колубара ЛА 2003. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 18:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Вршац — Колубара ЛА 2003: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Вршац подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Вршац и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Вршац еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Вршац сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Колубара ЛА 2003 полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Колубара ЛА 2003 может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Колубара ЛА 2003 выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вршац — Колубара ЛА 2003. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Вршац был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Вршац вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Вршац практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Колубара ЛА 2003 показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Колубара ЛА 2003 получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Колубара ЛА 2003 сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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