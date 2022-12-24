Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) — Бостон Селтикс (NBA GURU): гости способны удивить фаворита

Прогноз Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) — Бостон Селтикс (NBA GURU) (24 декабря), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) — Бостон Селтикс (NBA GURU) (24 декабря), ставки и коэффициенты

24 декабря в 06:16 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) примет соперника по национальному первенству Бостон Селтикс (NBA GURU).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) – Бостон Селтикс (NBA GURU) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 06:16 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 24 декабря и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Бостон Селтикс (NBA GURU).



Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) — Бостон Селтикс (NBA GURU). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Бостон Селтикс (NBA GURU). Данный поединок будет сыгран 24 декабря, а по московскому времени его начало состоится в 06:16. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Бостон Селтикс (NBA GURU) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Лос-Анджелес Клипперс (Active PG)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Active PG), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Бостон Селтикс (NBA GURU)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Бостон Селтикс (NBA GURU) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Бостон Селтикс (NBA GURU) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Бостон Селтикс (NBA GURU) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Лос-Анджелес Клипперс (Active PG)» — «Бостон Селтикс (NBA GURU)»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) — Бостон Селтикс (NBA GURU), запланированного на 24 декабря. На площадке игроки обеих команд появятся в 06:16 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) и Бостон Селтикс (NBA GURU) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Active PG).



Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) — Бостон Селтикс (NBA GURU) (24 декабря), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Клипперс (Active PG)

Сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Бостон Селтикс (NBA GURU)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Бостон Селтикс (NBA GURU) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (NBA GURU) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Бостон Селтикс (NBA GURU) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) — Бостон Селтикс (NBA GURU) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24 декабря сыграет матч против БК Бостон Селтикс (NBA GURU). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:16 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) — Бостон Селтикс (NBA GURU): гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Бостон Селтикс (NBA GURU) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Бостон Селтикс (NBA GURU) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Бостон Селтикс (NBA GURU) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) — Бостон Селтикс (NBA GURU). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Active PG) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Бостон Селтикс (NBA GURU) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Бостон Селтикс (NBA GURU) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Бостон Селтикс (NBA GURU) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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