GS Warriors (VOLT) Esports — Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз GS Warriors (VOLT) Esports — Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) (26-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч GS Warriors (VOLT) Esports — Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) 26-го декабря 2022 года

26-го декабря 2022 года в 10:16 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб GS Warriors (VOLT) Esports примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов GS Warriors (VOLT) Esports и Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE). Оно пройдет 26-го декабря 2022 года, так что можно не сомневаться, что в 10:16 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



GS Warriors (VOLT) Esports — Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 26-го декабря 2022 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч GS Warriors (VOLT) Esports — Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 10:16 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб GS Warriors (VOLT) Esports, одержав семь побед.

GS Warriors (VOLT) Esports

К данному поединку баскетбольный клуб GS Warriors (VOLT) Esports подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб GS Warriors (VOLT) Esports играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей GS Warriors (VOLT) Esports подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

GS Warriors (VOLT) Esports — Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Главный тренер баскетбольного клуба GS Warriors (VOLT) Esports пообещал, что 26-го декабря 2022 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 10:16 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч GS Warriors (VOLT) Esports — Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) 26-го декабря 2022 года

GS Warriors (VOLT) Esports

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб GS Warriors (VOLT) Esports наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК GS Warriors (VOLT) Esports сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб GS Warriors (VOLT) Esports всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба GS Warriors (VOLT) Esports бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч GS Warriors (VOLT) Esports — Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб GS Warriors (VOLT) Esports после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26-го декабря 2022 года сыграет матч против БК Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:16 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК GS Warriors (VOLT) Esports также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

GS Warriors (VOLT) Esports — Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне баскетбольный клуб GS Warriors (VOLT) Esports играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб GS Warriors (VOLT) Esports уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба GS Warriors (VOLT) Esports хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ GS Warriors (VOLT) Esports — Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб GS Warriors (VOLT) Esports был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб GS Warriors (VOLT) Esports вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба GS Warriors (VOLT) Esports практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (QUAKE) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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