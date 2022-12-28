Прогноз на бой Санжар Адилов (Каз) — Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) 28.12.2022

«Санжар Адилов (Каз)» – «Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз)». 28.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Санжар Адилов (Каз) проведет 28 декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 18:40 по московскому времени Санжар Адилов (Каз) и Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28 декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Санжар Адилов (Каз) и Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Санжар Адилов (Каз).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Санжар Адилов (Каз) — Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз):

победа Санжар Адилов (Каз) – 1.08, ничья – 60, победа Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) – 7.5

Прогноз на матч Санжар Адилов (Каз) – Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28 декабря :

Ставки по коэффициенту 1.08 окажутся выигрышными, если Санжар Адилов (Каз) станет победителем боя. Если выиграет Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 7.5.

История личных встреч

Санжар Адилов (Каз) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Санжар Адилов (Каз) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Санжар Адилов (Каз) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Санжар Адилов (Каз) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Санжар Адилов (Каз) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Санжар Адилов (Каз) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Санжар Адилов (Каз) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Санжар Адилов (Каз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Санжар Адилов (Каз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Санжар Адилов (Каз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Санжар Адилов (Каз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Санжар Адилов (Каз) валится с ног. К тому же, Санжар Адилов (Каз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Санжар Адилов (Каз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Санжар Адилов (Каз) – Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) 28.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Санжар Адилов (Каз) и Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Санжар Адилов (Каз) и Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Санжар Адилов (Каз) и Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Санжар Адилов (Каз) и Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Санжар Адилов (Каз) и Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Санжар Адилов (Каз) легко справится с таким соперником, как Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Санжар Адилов (Каз) — Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Санжар Адилов (Каз)

На самом деле Санжар Адилов (Каз) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Санжар Адилов (Каз) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Санжар Адилов (Каз) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Санжар Адилов (Каз) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Санжар Адилов (Каз) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз)

Последний раз Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Санжар Адилов (Каз) — Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28 декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Санжар Адилов (Каз) — Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Санжар Адилов (Каз) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Санжар Адилов (Каз) легко справится с таким соперником, как Алманбет Абдывасы Уулу (Кгз). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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