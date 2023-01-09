Балкан НАЛБ — Фактор: хозяева должны брать три очка

Прогноз Балкан НАЛБ — Фактор (09-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Балкан НАЛБ — Фактор 09.01.2023

09.01.2023 в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Болгарии, в котором на своей площадке местный клуб Балкан НАЛБ примет соперника по национальному первенству Фактор.



Баскетбольный поединок Балкан НАЛБ – Фактор пройдет в рамках престижного турнира 09.01.2023, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 21:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Балкан НАЛБ.



Балкан НАЛБ — Фактор. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Балкан НАЛБ проводит на своей площадке, и 09.01.2023 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Фактор. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 21:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Балкан НАЛБ, а один раз сильнее были игроки БК Фактор.

Балкан НАЛБ

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Балкан НАЛБ не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Балкан НАЛБ придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Балкан НАЛБ ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Фактор

В составе баскетбольного клуба Фактор нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Фактор не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Фактор уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Чемпионат Болгарии, Балкан НАЛБ — Фактор

На 09.01.2023 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Балкан НАЛБ — Фактор. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 21:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Балкан НАЛБ дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Фактор удалось одержать победу у себя дома.



Балкан НАЛБ — Фактор (09.01.2023), ставки и коэффициенты

Балкан НАЛБ

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Балкан НАЛБ наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Балкан НАЛБ сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Балкан НАЛБ всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Балкан НАЛБ бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Фактор

Два года назад баскетбольный клуб Фактор доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Фактор играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Балкан НАЛБ — Фактор Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Балкан НАЛБ после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 09.01.2023 сыграет матч против БК Фактор. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Балкан НАЛБ также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Балкан НАЛБ — Фактор: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Балкан НАЛБ провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Балкан НАЛБ показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Балкан НАЛБ и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Фактор входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Фактор не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Балкан НАЛБ — Фактор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Балкан НАЛБ уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Балкан НАЛБ пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Балкан НАЛБ составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Фактор не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Фактор уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Фактор очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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