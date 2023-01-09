Джулия Пайроне — Джудит Эрнандес Миранда. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.01.23)

Прогноз Джулия Пайроне — Джудит Эрнандес Миранда (10-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джулия Пайроне — Джудит Эрнандес Миранда 10 января

10 января в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Джулия Пайроне , а противостоять в этом поединке будет Джудит Эрнандес Миранда.



В 12:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Джулия Пайроне и Джудит Эрнандес Миранда. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 10 января, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джулия Пайроне — Джудит Эрнандес Миранда:

10 января пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Джулия Пайроне — Джудит Эрнандес Миранда. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Джудит Эрнандес Миранда, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Джудит Эрнандес Миранда выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Джулия Пайроне

Так как Джулия Пайроне выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Джулия Пайроне снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Джулия Пайроне, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Джулия Пайроне чем-то удивить, пока не ясно.



Джудит Эрнандес Миранда

На этом турнире Джудит Эрнандес Миранда выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Джудит Эрнандес Миранда снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Джудит Эрнандес Миранда чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Джудит Эрнандес Миранда уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Джудит Эрнандес Миранда зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Джулия Пайроне — Джудит Эрнандес Миранда. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Джулия Пайроне и Джудит Эрнандес Миранда не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Джулия Пайроне и Джудит Эрнандес Миранда. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Джулия Пайроне — Джудит Эрнандес Миранда. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.01.23)

Джулия Пайроне

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Джулия Пайроне, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Джулия Пайроне уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Джулия Пайроне старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Джулия Пайроне, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Джулия Пайроне не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Джулия Пайроне все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Джулия Пайроне точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джудит Эрнандес Миранда

В этом сезоне Джудит Эрнандес Миранда не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Джудит Эрнандес Миранда сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Джудит Эрнандес Миранда допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Джудит Эрнандес Миранда допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Джудит Эрнандес Миранда демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Джулия Пайроне — Джудит Эрнандес Миранда Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Джулия Пайроне и Джудит Эрнандес Миранда. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Джулия Пайроне — Джудит Эрнандес Миранда: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Джулия Пайроне и Джудит Эрнандес Миранда из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Джудит Эрнандес Миранда относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Джудит Эрнандес Миранда проводит второй или третий матч. А вот Джулия Пайроне как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Джулия Пайроне, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Джулия Пайроне без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Джулия Пайроне вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джулия Пайроне — Джудит Эрнандес Миранда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джулия Пайроне и Джудит Эрнандес Миранда сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джулия Пайроне, и Джудит Эрнандес Миранда будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-621468-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-yuzhnyy-universitet-yaguars-zhen-betun-kukman-uayldkets-zhen-10-01/