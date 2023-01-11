УСК Апстейт Спартанс — Кэмпбелл Файтинг Кэмелс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.01.23)

Прогноз УСК Апстейт Спартанс — Кэмпбелл Файтинг Кэмелс (12.01.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч УСК Апстейт Спартанс — Кэмпбелл Файтинг Кэмелс 12-го января

12-го января в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб УСК Апстейт Спартанс примет соперника по национальному первенству Кэмпбелл Файтинг Кэмелс.



В 03:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов УСК Апстейт Спартанс и Кэмпбелл Файтинг Кэмелс займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 12-го января, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



УСК Апстейт Спартанс — Кэмпбелл Файтинг Кэмелс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 12-го января в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч УСК Апстейт Спартанс — Кэмпбелл Файтинг Кэмелс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 03:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс, одержав семь побед.

УСК Апстейт Спартанс

Пока баскетбольному клубу УСК Апстейт Спартанс никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба УСК Апстейт Спартанс показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Кэмпбелл Файтинг Кэмелс

Прогресс баскетбольного клуба Кэмпбелл Файтинг Кэмелс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

УСК Апстейт Спартанс — Кэмпбелл Файтинг Кэмелс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 12-го января включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок УСК Апстейт Спартанс — Кэмпбелл Файтинг Кэмелс. А так как начало встречи в 03:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



УСК Апстейт Спартанс — Кэмпбелл Файтинг Кэмелс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.01.23)

УСК Апстейт Спартанс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Кэмпбелл Файтинг Кэмелс

Два года назад баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч УСК Апстейт Спартанс — Кэмпбелл Файтинг Кэмелс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 12-го января сыграет матч против БК Кэмпбелл Файтинг Кэмелс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК УСК Апстейт Спартанс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

УСК Апстейт Спартанс — Кэмпбелл Файтинг Кэмелс: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба УСК Апстейт Спартанс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба УСК Апстейт Спартанс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ УСК Апстейт Спартанс — Кэмпбелл Файтинг Кэмелс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба УСК Апстейт Спартанс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Кэмпбелл Файтинг Кэмелс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat2-622627-stavki-na-match-moez-echargui-andrea-kollarini-prognoz-na-tennis-ot-11-01-23/