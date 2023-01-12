Луизиана Монро Уорхокс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.01.23)

Прогноз Луизиана Монро Уорхокс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (13.01.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Луизиана Монро Уорхокс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз 13 января

13 января в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Луизиана Монро Уорхокс примет соперника по национальному первенству Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз.



Баскетболисты клубов Луизиана Монро Уорхокс и Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз в 03:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 13 января. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Луизиана Монро Уорхокс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Луизиана Монро Уорхокс также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луизиана Монро Уорхокс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз:

В 03:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Луизиана Монро Уорхокс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Матч назначен на 13 января, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Луизиана Монро Уорхокс

Сейчас баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Луизиана Монро Уорхокс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

На данный момент баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч Луизиана Монро Уорхокс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Луизиана Монро Уорхокс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз, запланированного на 13 января. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Луизиана Монро Уорхокс и Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Луизиана Монро Уорхокс.



Луизиана Монро Уорхокс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.01.23)

Луизиана Монро Уорхокс

В последние годы Луизиана Монро Уорхокс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Луизиана Монро Уорхокс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

Два года назад баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Луизиана Монро Уорхокс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13 января сыграет матч против БК Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Луизиана Монро Уорхокс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Луизиана Монро Уорхокс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Луизиана Монро Уорхокс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Луизиана Монро Уорхокс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луизиана Монро Уорхокс — Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Луизиана Монро Уорхокс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Луизиана Монро Уорхокс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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