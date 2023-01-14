Прогноз на бой Аунг Ла Нсанг (Мья) — Жилберто Галвао (Бра) 14.01.2023

«Аунг Ла Нсанг (Мья)» – «Жилберто Галвао (Бра)». 14.01.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 14 января состоится интересный поединок Аунг Ла Нсанг (Мья) — Жилберто Галвао (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:40 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 14 января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Аунг Ла Нсанг (Мья) — Жилберто Галвао (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 04:40 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аунг Ла Нсанг (Мья) — Жилберто Галвао (Бра):

победа Аунг Ла Нсанг (Мья) – 0, ничья – 0, победа Жилберто Галвао (Бра) – 0

Прогноз на матч Аунг Ла Нсанг (Мья) – Жилберто Галвао (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14 января :

Так как Аунг Ла Нсанг (Мья) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Жилберто Галвао (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Аунг Ла Нсанг (Мья) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Аунг Ла Нсанг (Мья) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Аунг Ла Нсанг (Мья) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Аунг Ла Нсанг (Мья) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Жилберто Галвао (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Жилберто Галвао (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Жилберто Галвао (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Жилберто Галвао (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Жилберто Галвао (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Аунг Ла Нсанг (Мья) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Аунг Ла Нсанг (Мья) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Аунг Ла Нсанг (Мья) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Аунг Ла Нсанг (Мья) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Аунг Ла Нсанг (Мья) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Аунг Ла Нсанг (Мья) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Жилберто Галвао (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Жилберто Галвао (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Жилберто Галвао (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Жилберто Галвао (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Жилберто Галвао (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Аунг Ла Нсанг (Мья) – Жилберто Галвао (Бра) 14.01.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Аунг Ла Нсанг (Мья) и Жилберто Галвао (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Аунг Ла Нсанг (Мья) и Жилберто Галвао (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Аунг Ла Нсанг (Мья) и Жилберто Галвао (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Аунг Ла Нсанг (Мья) и Жилберто Галвао (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Аунг Ла Нсанг (Мья) и Жилберто Галвао (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Аунг Ла Нсанг (Мья) будет намного сильнее, чем Жилберто Галвао (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Аунг Ла Нсанг (Мья) — Жилберто Галвао (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Жилберто Галвао (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Аунг Ла Нсанг (Мья)

Как бы Аунг Ла Нсанг (Мья) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Аунг Ла Нсанг (Мья) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Аунг Ла Нсанг (Мья) дрался на ринге только с представителями своей страны. Аунг Ла Нсанг (Мья) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Аунг Ла Нсанг (Мья) совершенно не работает над собственной защитой.

Жилберто Галвао (Бра)

Последний раз Жилберто Галвао (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Жилберто Галвао (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Жилберто Галвао (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Жилберто Галвао (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Жилберто Галвао (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Жилберто Галвао (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Аунг Ла Нсанг (Мья) — Жилберто Галвао (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14 января

Никто не сомневается, что Аунг Ла Нсанг (Мья) намного сильнее, чем Жилберто Галвао (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Аунг Ла Нсанг (Мья) — Жилберто Галвао (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Жилберто Галвао (Бра) выиграет нокаутом.

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