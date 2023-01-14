Прогноз на бой Чже Вунг Ким (Кор) — Шоко Сато (Япо) 14-го января

«Чже Вунг Ким (Кор)» – «Шоко Сато (Япо)». 14.01.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Чже Вунг Ким (Кор) — Шоко Сато (Япо) на 14.01.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Чже Вунг Ким (Кор) и Шоко Сато (Япо) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 06:35.

Сейчас Чже Вунг Ким (Кор) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14.01.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Шоко Сато (Япо), так что вряд ли в 06:35 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чже Вунг Ким (Кор) — Шоко Сато (Япо):

победа Чже Вунг Ким (Кор) – 0, ничья – 0, победа Шоко Сато (Япо) – 0

Прогноз на матч Чже Вунг Ким (Кор) – Шоко Сато (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14.01.2023 :

Так как Чже Вунг Ким (Кор) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Шоко Сато (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Чже Вунг Ким (Кор) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Чже Вунг Ким (Кор) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Чже Вунг Ким (Кор) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Чже Вунг Ким (Кор) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Чже Вунг Ким (Кор) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Шоко Сато (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Шоко Сато (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Шоко Сато (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Шоко Сато (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Шоко Сато (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Чже Вунг Ким (Кор) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Чже Вунг Ким (Кор) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Чже Вунг Ким (Кор) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Чже Вунг Ким (Кор) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Чже Вунг Ким (Кор) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Шоко Сато (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Шоко Сато (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Шоко Сато (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Шоко Сато (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Чже Вунг Ким (Кор) – Шоко Сато (Япо) 14.01.23

Появление на ринге таких бойцов, как Чже Вунг Ким (Кор) и Шоко Сато (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Чже Вунг Ким (Кор) и Шоко Сато (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Чже Вунг Ким (Кор) и Шоко Сато (Япо) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Чже Вунг Ким (Кор) и Шоко Сато (Япо) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Чже Вунг Ким (Кор) и Шоко Сато (Япо) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чже Вунг Ким (Кор) легко справится с таким соперником, как Шоко Сато (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Чже Вунг Ким (Кор) в данный момент сильнее, нежели Шоко Сато (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Чже Вунг Ким (Кор)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Чже Вунг Ким (Кор) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Чже Вунг Ким (Кор) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Чже Вунг Ким (Кор) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Чже Вунг Ким (Кор) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Шоко Сато (Япо)

Никаких высот Шоко Сато (Япо) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Шоко Сато (Япо) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Шоко Сато (Япо) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Шоко Сато (Япо) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Чже Вунг Ким (Кор) — Шоко Сато (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14.01.2023

В настоящее время Чже Вунг Ким (Кор) и Шоко Сато (Япо) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Чже Вунг Ким (Кор) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Чже Вунг Ким (Кор) и Шоко Сато (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Чже Вунг Ким (Кор) выиграет бой.

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