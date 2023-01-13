Георгина Гарсия-Перес — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Георгина Гарсия-Перес — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес (13-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Георгина Гарсия-Перес — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес 13.01.2023

13.01.2023 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Георгина Гарсия-Перес , а противостоять в этом поединке будет Альмудена Санс-Льянеса Фернандес.



Так как Георгина Гарсия-Перес в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Альмудена Санс-Льянеса Фернандес, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 13.01.2023. Но, доказать обратное Георгина Гарсия-Перес все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Георгина Гарсия-Перес — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

13.01.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Георгина Гарсия-Перес — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Альмудена Санс-Льянеса Фернандес, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Альмудена Санс-Льянеса Фернандес выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Георгина Гарсия-Перес

В этом сезоне Георгина Гарсия-Перес демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Георгина Гарсия-Перес снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Георгина Гарсия-Перес является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Георгина Гарсия-Перес не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Георгина Гарсия-Перес еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Альмудена Санс-Льянеса Фернандес

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Альмудена Санс-Льянеса Фернандес теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Альмудена Санс-Льянеса Фернандес имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Альмудена Санс-Льянеса Фернандес испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Альмудена Санс-Льянеса Фернандес выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Альмудена Санс-Льянеса Фернандес занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Георгина Гарсия-Перес — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Георгина Гарсия-Перес и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Георгина Гарсия-Перес — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес (13.01.2023), ставки и коэффициенты

Георгина Гарсия-Перес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Георгина Гарсия-Перес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Георгина Гарсия-Перес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Георгина Гарсия-Перес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Георгина Гарсия-Перес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Георгина Гарсия-Перес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Георгина Гарсия-Перес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Альмудена Санс-Льянеса Фернандес

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Альмудена Санс-Льянеса Фернандес все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Альмудена Санс-Льянеса Фернандес сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Альмудена Санс-Льянеса Фернандес все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Альмудена Санс-Льянеса Фернандес предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Георгина Гарсия-Перес — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Георгина Гарсия-Перес и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Георгина Гарсия-Перес и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Георгина Гарсия-Перес, и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Георгина Гарсия-Перес — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Георгина Гарсия-Перес и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Георгина Гарсия-Перес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Альмудена Санс-Льянеса Фернандес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Георгина Гарсия-Перес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Альмудена Санс-Льянеса Фернандес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Георгина Гарсия-Перес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Альмудена Санс-Льянеса Фернандес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Георгина Гарсия-Перес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Георгина Гарсия-Перес — Альмудена Санс-Льянеса Фернандес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Георгина Гарсия-Перес и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Георгина Гарсия-Перес, и Альмудена Санс-Льянеса Фернандес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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