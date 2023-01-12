Прогноз Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Салкова/Хавликова (13 января), ставки и коэффициенты

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Салкова/Хавликова. Прогноз, ставки на матч. ITF (13.01.23)

13.01.2023 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия , а противостоять в этом поединке будет Салкова/Хавликова.



Теннисное противостояние Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Салкова/Хавликова пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 13.01.2023. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Салкова/Хавликова:

13.01.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Салкова/Хавликова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Салкова/Хавликова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Салкова/Хавликова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

В этом сезоне Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Салкова/Хавликова

Во взрослом туре Салкова/Хавликова проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Салкова/Хавликова пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Салкова/Хавликова предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Салкова/Хавликова еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Салкова/Хавликова являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Салкова/Хавликова. Прогноз, ставки на матч(13.01.23)

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Салкова/Хавликова

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Салкова/Хавликова все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Салкова/Хавликова сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Салкова/Хавликова все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Салкова/Хавликова предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Салкова/Хавликова Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Салкова/Хавликова аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Салкова/Хавликова обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Салкова/Хавликова постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Салкова/Хавликова: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Салкова/Хавликова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Салкова/Хавликова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Салкова/Хавликова проводит второй или третий матч. А вот Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Салкова/Хавликова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Салкова/Хавликова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия, и Салкова/Хавликова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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