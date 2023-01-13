Прогноз Астете/Себальос Мельгар — Лизаразо/Перес Гарсия (13-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Астете/Себальос Мельгар — Лизаразо/Перес Гарсия. Прогноз, ставки на матч (13.01.23)

13 января в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Астете/Себальос Мельгар , а противостоять в этом поединке будет Лизаразо/Перес Гарсия.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 13 января, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Астете/Себальос Мельгар — Лизаразо/Перес Гарсия. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 20:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Астете/Себальос Мельгар, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Астете/Себальос Мельгар — Лизаразо/Перес Гарсия:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 13 января откроет его противостояние Астете/Себальос Мельгар — Лизаразо/Перес Гарсия. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 20:00 по МСК, то есть до начала игры. Астете/Себальос Мельгар и Лизаразо/Перес Гарсия отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Лизаразо/Перес Гарсия может гордиться семью победами, а вот Астете/Себальос Мельгар имеет только пять выигранных встреч.

Астете/Себальос Мельгар

На данный момент Астете/Себальос Мельгар является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Астете/Себальос Мельгар однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Астете/Себальос Мельгар демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Астете/Себальос Мельгар хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Астете/Себальос Мельгар часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Лизаразо/Перес Гарсия

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Лизаразо/Перес Гарсия в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Лизаразо/Перес Гарсия уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Лизаразо/Перес Гарсия уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Лизаразо/Перес Гарсия обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Астете/Себальос Мельгар и Лизаразо/Перес Гарсия впервые будут встречаться между собой. Если Астете/Себальос Мельгар уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Лизаразо/Перес Гарсия пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Астете/Себальос Мельгар демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Астете/Себальос Мельгар – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Астете/Себальос Мельгар — Лизаразо/Перес Гарсия. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.01.23)

Астете/Себальос Мельгар

В этом сезоне Астете/Себальос Мельгар демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Астете/Себальос Мельгар уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Астете/Себальос Мельгар любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Астете/Себальос Мельгар часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Астете/Себальос Мельгар умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Лизаразо/Перес Гарсия

В этом сезоне Лизаразо/Перес Гарсия не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Лизаразо/Перес Гарсия сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Лизаразо/Перес Гарсия допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Лизаразо/Перес Гарсия допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Лизаразо/Перес Гарсия демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Астете/Себальос Мельгар — Лизаразо/Перес Гарсия Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Астете/Себальос Мельгар и Лизаразо/Перес Гарсия. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Астете/Себальос Мельгар и Лизаразо/Перес Гарсия встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Астете/Себальос Мельгар и Лизаразо/Перес Гарсия довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Астете/Себальос Мельгар и Лизаразо/Перес Гарсия подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Астете/Себальос Мельгар — Лизаразо/Перес Гарсия: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Астете/Себальос Мельгар и Лизаразо/Перес Гарсия, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Астете/Себальос Мельгар и Лизаразо/Перес Гарсия уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Астете/Себальос Мельгар — Лизаразо/Перес Гарсия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Астете/Себальос Мельгар и Лизаразо/Перес Гарсия. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Астете/Себальос Мельгар и для Лизаразо/Перес Гарсия, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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