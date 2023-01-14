Прогноз Жаде Борнай — Анастасия Ковалева (15 января), ставки и коэффициенты

Жаде Борнай — Анастасия Ковалева. Прогноз, ставки на матч (15.01.23)

15 января в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Жаде Борнай , а противостоять в этом поединке будет Анастасия Ковалева.



В 14:30 по Москве Жаде Борнай и Анастасия Ковалева выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 15 января. Единственный раз Жаде Борнай и Анастасия Ковалева встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Жаде Борнай сейчас считается фаворитом.



Жаде Борнай — Анастасия Ковалева. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 15 января, так что в разделе тенниса можно найти поединок Жаде Борнай — Анастасия Ковалева. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:30 по Москве, пока не начался поединок. Жаде Борнай и Анастасия Ковалева еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Жаде Борнай

В этом сезоне Жаде Борнай показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Жаде Борнай играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Жаде Борнай умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Жаде Борнай и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Жаде Борнай будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Жаде Борнай чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Анастасия Ковалева

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Анастасия Ковалева на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Анастасия Ковалева демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Анастасия Ковалева имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Анастасия Ковалева намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Анастасия Ковалева не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Анастасия Ковалева будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Анастасия Ковалева и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Анастасия Ковалева умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Жаде Борнай — Анастасия Ковалева. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Жаде Борнай — Анастасия Ковалева (15 января), ставки и коэффициенты

Жаде Борнай

На данном турнире Жаде Борнай выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Жаде Борнай выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Жаде Борнай допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Жаде Борнай особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Жаде Борнай, это умение играть на травяных кортах.

Анастасия Ковалева

Несмотря на свой молодой возраст, Анастасия Ковалева демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Анастасия Ковалева уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Анастасия Ковалева станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Анастасия Ковалева, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Анастасия Ковалева умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Анастасия Ковалева имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Жаде Борнай — Анастасия Ковалева Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Жаде Борнай и Анастасия Ковалева аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Жаде Борнай и Анастасия Ковалева обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Жаде Борнай и Анастасия Ковалева постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Жаде Борнай — Анастасия Ковалева: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Жаде Борнай и Анастасия Ковалева которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Жаде Борнай имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Анастасия Ковалева хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Жаде Борнай. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Анастасия Ковалева умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Жаде Борнай довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Анастасия Ковалева вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Жаде Борнай.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жаде Борнай — Анастасия Ковалева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Жаде Борнай и Анастасия Ковалева, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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