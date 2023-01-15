Дмитрий Бураков — Сергей Бобков: снова ждем результативной игры

Прогноз Дмитрий Бураков — Сергей Бобков (16-го января), ставки и коэффициенты

Дмитрий Бураков — Сергей Бобков (16-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

16-го января 2023 года в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ace Belarus Cup, в котором на корт выйдут Дмитрий Бураков , а противостоять в этом поединке будет Сергей Бобков.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 16-го января 2023 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Дмитрий Бураков — Сергей Бобков. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 00:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Дмитрий Бураков, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Дмитрий Бураков — Сергей Бобков. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Дмитрий Бураков имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 16-го января 2023 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Сергей Бобков. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 00:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Дмитрий Бураков имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Дмитрий Бураков

В этом сезоне Дмитрий Бураков показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Дмитрий Бураков сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Дмитрий Бураков еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Дмитрий Бураков обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Дмитрий Бураков играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Дмитрий Бураков любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Сергей Бобков

На этом турнире Сергей Бобков играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Сергей Бобков все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Сергей Бобков не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Сергей Бобков уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Сергей Бобков на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Сергей Бобков пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Дмитрий Бураков и Сергей Бобков уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Дмитрий Бураков — Сергей Бобков (16-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Дмитрий Бураков

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Дмитрий Бураков выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Дмитрий Бураков всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Дмитрий Бураков уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Дмитрий Бураков занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Дмитрий Бураков больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Дмитрий Бураков имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Сергей Бобков

На этом турнире Сергей Бобков играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Сергей Бобков какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Сергей Бобков уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Сергей Бобков много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Сергей Бобков сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Сергей Бобков не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Дмитрий Бураков — Сергей Бобков Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Дмитрий Бураков и Сергей Бобков начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Дмитрий Бураков и Сергей Бобков показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Дмитрий Бураков и Сергей Бобков провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Дмитрий Бураков и Сергей Бобков действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Дмитрий Бураков — Сергей Бобков: снова ждем результативной игры

Дмитрий Бураков и Сергей Бобков которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дмитрий Бураков имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сергей Бобков хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дмитрий Бураков. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сергей Бобков умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дмитрий Бураков довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сергей Бобков вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дмитрий Бураков.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дмитрий Бураков — Сергей Бобков. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Дмитрий Бураков и Сергей Бобков сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Дмитрий Бураков, и Сергей Бобков будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-626425-prognoz-na-match-hongshimabukuro-santilyanteylor-16-01-23/